Universitario de Deportes no ha parado de trabajar y este domingo ha vuelto a entrenar con todo su plantel, con miras a la final de la Liga 1. Si bien faltan algunos días, Ángel Comizzo ya perfila una estrategia para su próximo rival; no obstante, una de sus piezas claves no podrá estar en tan crucial duelo frente a Sporting Cristal o Ayacucho FC, quienes se miden las semifinales de los ‘Play Offs’.

Como aseguró el propio DT, la recuperación de Federico Alonso va por buen camino, especialmente, por actitud del jugador, pero en términos deportivos, no cree que llegue a los encuentros del 16 y 19 de diciembre.

“Si bien está haciendo algunos trabajos físicos y de rehabilitación, es un hombre que quiere estar, que quiere disputar la final, pero va a ser muy difícil, porque los que estamos aquí -junto con los médicos- sabemos que le está faltando”, indicó el estratega argentino en una entrevista para el canal de YouTube del club.

Entre las razones que alude el técnico crema está el que “hace mucho tiempo que no juega fútbol, que no toca pelota y no hace competencia, no tiene ritmo de juego, así que va a ser muy difícil que pueda estar. Pese a ello, él está haciendo un tremendo esfuerzo porque tiene una mentalidad muy fuerte, pero no se va a poder dar”.

Federico Alonso, desde el pasado 6 de octubre no volvió a pisar un campo de juego, pues para el choque ante UTC, por la fecha 15 de la Fase 1, el zaguero salió a los 26 minutos (ingresó Rafael Guarderas), por una fractura en la clavícula izquierda.

Esta ausencia, si nos remontamos a los números de Universitario en la Fase 2 , podría generar una gran desventaja en la final. Por lo pronto, Comizzo tiene dos partidos más por analizar antes de plantear una estrategia y está convencido de que su plantel podrá hacer frente al rival que le toque enfrentar, para así llevarse la estrella 27.

