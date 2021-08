Si alguien disfrutó el reciente triunfo de Universitario en la Liga 1, fue Armando Alfageme. El futbolista no sumaba minutos de competencia desde mayo con los cremas, por lo que la celebración no solo se dio por la victoria, sino por volver a jugar de manera oficial, cosa que no se pudo dar por algunos motivos que el mismo deportista se encargó de esclarecer.

“No venía jugando desde hace cuatro partidos. Primero, por suspensión y de ahí, por decisión técnica. Es una alegría (volver) y más cuando se gana. Trato de ganarme un puesto en el once, pero eso ya dependerá del entrenador . Este es un grupo muy sano y, cuando no me ha tocado estar, he apoyado desde afuera”, sostuvo el volante en diálogo con el departamento de prensa del club.

Armando Alfageme sabe que, en pocos días, Universitario tendrá que medirse con Alianza Lima. Sin embargo, se encargó de restarle algo de importancia al clásico del miércoles, debido a que antes deberán chocar con Ayacucho FC en la Fase 2 de la Liga 1.

“Todos los partidos son duros en el campeonato. Será importante ganar el sábado. Pensamos en eso y, de ahí, será una semana corta. Se viene un clásico (ante Alianza Lima), pero ahora estamos concentrados en Ayacucho FC”, agregó el jugador de la escuadra estudiantil.

Universitario tendrá nuevo administrador

El último miércoles, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) lanzó la convocatoria para ocupar la plaza de los futuros administradores de Universitario y Sport Boys. La entidad recaudadora detalló los criterios que se tomarán para la elección que determinará el rumbo de estas dos grandes instituciones en el fútbol peruano.

La invitación se realizó para personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos. Los interesados tienen como plazo máximo el viernes 13 de agosto, en el cual deberán presentar su postulación a la División de Procesos de Recuperación de la Deuda de la Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda, por medio de la Mesa de Partes Virtual.

