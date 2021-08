Los despidos no paran en Universitario. Esta vez, fue el turno de Paolo Maldonado, quien no tuvo un feliz cumpleaños, luego de no ser permitido de ingresar a las instalaciones de Campo Mar para realizar su trabajo, tras ser despedido por la administración de Luis Sierralta.

“Así se manejan las cosas en Universitario. Han despedido a Paolo Maldonado, entrenador de menores, con excusas tontas. Represalias de estos impresentables (Gremco) porque asistió a una reunión por los 97años con nosotros. ¿Y qué hizo Roberto (Martínez), su amigo y excompañero?”, sostuvo el abogado Franco Velazco sobre el que podrá haber sido el motivo de la decisión tomada dentro del club.

Hasta el momento del cierre de esta nota, la administración de Luis Sierralta no usó ninguna de las redes de Universitario, o la página oficial del club crema, para emitir comunicado alguno sobre la situación del exjugador del conjunto estudiantil, quien se venía desempeñando como entrenador de menores en el conjunto merengue.

La salida de Paolo Maldonado se suma a las de tres jugadores canteranos del equipo principal (Luis Valverde, Mathías Carpio y José Soto), todas ellas realizadas en menos de un mes, aunque los motivos que se dieron para las mismas fueron diferentes.

SUNAT cerca de elegir nuevo administrador en Universitario

El último miércoles, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) lanzó la convocatoria para ocupar la plaza de los futuros administradores de Universitario y Sport Boys. La entidad recaudadora detalló los criterios que se tomarán para la elección que determinará el rumbo de estas dos grandes instituciones en el fútbol peruano.

La invitación se realizó para personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos. Los interesados tienen como plazo máximo el viernes 13 de agosto, en el cual deberán presentar su postulación a la División de Procesos de Recuperación de la Deuda de la Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda, por medio de la Mesa de Partes Virtual.

