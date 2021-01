Universitario se encuentra en pleno armado del plantel que le permita disputar tanto la Copa Libertadores, como la Liga 1, sin problema alguno. Si bien todos los puestos son observados de manera detenida, la línea defensiva parece no ser un problema para Ángel Comizzo, quien no sólo cuenta con Federico Alonso y Nelinho Quina en un gran nivel, sino con un Brayan Velarde que está motivado a quedarse con el puesto. Para el zaguero crema, este 2021 será diferente para él.

Ser defensa en Universitario no es una misión fácil, más aún si tienes un conjunto de complicaciones que se te van presentando en el camino, tal y como le ocurrió al back central de 21 años, quien pasó un complicado momento de salud que muy pocos conocen y que generaron tensión en el núcleo familiar, en tiempos de pandemia por coronavirus (COVID-19)

“Lamentablemente, en 2020 tuve muchas lesiones. Creo que una de las más fuertes que me dio fue la parálisis facial. Estuve sin entrenar o lo hacía con parches en el ojo y fue muy complicado al momento de retomar los trabajos. Dios quiera que este año no pase por complicaciones como esa y solo me queda dar lo mejor de mí en la pretemporada para llegar de la mejor manera a los torneos de este año”, sostuvo el jugador de Universitario en diálogo con Depor.

Brayan Velarde cuenta con un importante ‘espaldarazo’ por parte del entrenador de Universitario, quien ya ha tenido comunicación directa con él y espera que “saque lo mejor de su fútbol” para el beneficio del grupo.

“Primero hay que agradecer a Dios por permitirme estar en Universitario un año más. La presencia del profesor Ángel Comizzo va a ser importante para mi desarrollo profesional este año. Él ya me conoce, habló conmigo y me dijo que depositaba su confianza en mí para esta temporada”, acotó el futbolista, en referencia en su disputa por un lugar en la alineación titular merengue.

La complicada misión que tiene en Universitario

Brayan Velarde no solo tendrá que trabajar para llenarle los ojos a Ángel Comizzo, sino que deberá esforzarse al máximo para darle competencia por el puesto a dos de los mejores centrales de la última temporada, quienes han dejado más que satisfecho al ‘Indio’.

“Soy consciente de que Federico Alonso y Nelinho Quina han cerrado el 2020 con un gran nivel, pero yo estoy con todas las ganas de dar lo mejor de mí tanto en los entrenamientos, como en los partidos, para poder pelearles un puesto en el equipo titular”, señaló el defensa de Universitario.

Su relación con el hincha de Universitario

Brayan Velarde sabe que muchos hinchas de Universitario lo quieren por haber seguido su desarrollo desde menores. Sin embargo, también conoce que algunos se han convertido en sus principales detractores, debido a que es un jugador “que carece maldad” en su misión de defensa.

“Tengo otro estilo de juego, pero sé que es bueno acoplarse a lo que demanda ser un defensa en Universitario. Soy consciente de que hay veces en las que tengo que ir más fuerte a las divididas, pero en eso estoy trabajando para cumplir con todas las exigencias y darle lo mejor a la institución”, agregó el jugador que fue formado en la cantera merengue.

En esa línea, el futbolista de Universitario le hizo una promesa a los fanáticos cremas, a quienes espera darles muchas alegrías y la tan ansiada estrella 27, la misma que se le escapó de las manos a los estudiantiles en la última temporada.

“Al hincha de la ‘U’ le prometo que voy a seguir esforzándome en los trabajos para hacer las cosas bien, mantener la buena disciplina con la institución a la que no pienso fallarle y que entregaré la mejor versión de mi fútbol en cada partido que disputemos”, finalizó Brayan Velarde.

