Futuro incierto. Universitario es el actual campeón nacional del Fútbol Femenino y Cindy Novoa fue una de las piezas claves de la escuadra merengue para la obtención del título y posterior clasificación a la Copa Libertadores de la disciplina.

Sin embargo, la paralización de actividades ocasionaron que su vínculo con Universitario llegue a su fin, dejándola como jugadora libre y sin una llamada oficial para cerrar la renovación y sumarse a sus ahora excompañeras, quienes ya pasaron pruebas moleculares en el estadio Monumental para el retorno a los entrenamientos.

“Mi situación con Universitario es que aún no he renovado mi contrato. Nosotras renovamos cada temporada. No sé si el club quiera contar conmigo, pero espero que sí. Estoy esperando que la negociación se pueda dar y que llegue a buen puerto”, sostuvo Cindy Novoa en diálogo con Depor.

Por otro lado, la futbolista descartó algunos rumores que se tejieron en redes sociales, los mismos que indicaban que no se estaba sumando a los trabajos de Universitario porque se encontraba de vacaciones con su familia.

“Hay algunas personas que piensan que estoy de vacaciones, pero no es así. Estoy en mi casa de Amazonas esperando noticias dónde voy a jugar. Con el tema de la pandemia he tenido que alejarme de Lima para cuidarme y estar más tranquila, también”, acotó la jugadora campeona nacional con Universitario.

La jugadora que salió campeona nacional con Universitario se encuentra en Amazonas. (Foto: Archivo personal)

El interés y cariño que los fanáticos del equipo crema le mostraron a Cindy Novoa son unas de las piezas que hicieron que la goleadora desee quedarse en la institución, aunque ella también sabe que es una posibilidad no continuar, por lo que está preparada para lo que decidan en tienda estudiantil.

“Leo todos los comentarios de los hinchas de Universitario. Siempre me escriben para preguntarme dónde voy a jugar y se preocupan por mí. Yo les agradezco, de corazón. Espero seguir vistiendo la camiseta y, si hoy es la despedida, solo me queda palabras de agradecimiento para los fanáticos y el club”, concluyó sobre el tema de la escuadra merengue.

Cindy Novoa estableció una importante conexión con la hinchada de Universitario. (Foto: Archivo personal)

La preocupación de la inactividad por el tema Selección Peruana

Por otro lado, Cindy Novoa también aprovechó para tocar el tema Selección Peruana, ya que la inactividad ha afectado tremendamente a ella y a sus compañeras, quienes tendrán competencias oficiales y buscarán la manera de mantenerse en forma ante una eventual convocatoria.

“Hace un año no jugamos oficialmente. Tenemos todo ese tiempo perdido por las diferentes situaciones externas y se entiende. Solo espero que de hoy en adelante mejoren las cosas y tengamos más continuidad en la Selección Peruana”, señaló la mediocampista nacional.

Cindy Novoa es parte fundamental de la Selección Peruana Femenina. (Foto: FPF)

Cindy Novoa espera revertir pronto el panorama y volver a ser feliz y dar alegría a los fanáticos, quienes disfrutaron con sus jugadas y goles, a la brevedad, aunque ello no dependa completamente de ella.

