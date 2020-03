No volverá a Universitario. Indecopi emitió un comunicado en el que señala a Carlos Moreno como persona no calificada en el sistema crediticio por lo que no contará con posibilidades de tomar la administración del elenco merengue en la próxima junta de acreedores.

El ente del Estado realizó algunas investigaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso concursal, llegando a la conclusión de que el exadministrador del equipo estudiantil no es una persona apta para retornar a la cabeza del club concursado.

Si bien Carlos Moreno no estará habilitado para ser elegido como administrador, Gremco sigue siendo el acreedor mayoritario, por lo que la constructora tendrá que convocar una nueva junta de acreedores para decidir el futuro de Universitario, en los próximos días.

UNIVERSITARIO SE ENFOCA EN EL TORNEO APERTURA

Universitario logró acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones luego de la victoria sobre Alianza Lima (2-0) en el primer clásico del año, realizado en el estadio Monumental de Ate. Con ello, la ilusión de quedarse con el primer título del año creció.

Sin embargo, Universitario no tendrá el camino nada fácil, ya que deberá enfrentarse a equipos que quieren ser protagonistas del campeonato, como Cantolao, cuadro al que se enfrentará este fin de semana.

