Universitario descartó la posibilidad de contar con Ángel Comizzo, si es que Gregorio Pérez no continúa en el cargo a raíz de las complicaciones que tendría el desempeño de su trabajo a causa de la propagación del coronavirus en el país.

“No estamos conversando y ni hemos contactado a ningún entrenador que no sea el profesor Gregorio Pérez, eso lo descarto. No hay ningún entrenador ni exentrenador ni nada que le parezca. El comando técnico que hoy existe es el del profe Gregorio Pérez. Ángel Comizzo no es alternativa en estos momentos porque hay un comando técnico vigente, eso lo descarto plenamente”, sostuvo en diálogo con Radio Capital.

Universitario trabaja en los detalles para poder contar con el estratega que convirtió al equipo en uno de los protagonistas de la Liga 1, el mismo que se metió en el corazón de la hinchada a causa de los buenos resultados que tuvo en la primera parte del año.

"Nosotros venimos hablando a diario con el profesor Gregorio Pérez para ver cómo es que vamos a darle cumplimiento a lo que establece las normas, a través de, en primer término, tiene que haber una certificación médica, no solo el entrenador. Hay una serie de trabajadores del club que son considerados como población vulnerable. Luego de eso, si es que se supera la certificación médica, pasamos a dos declaraciones, una del trabajador y otra de la familia”, finalizó.

Universitario desinfectó sus sedes

Con un cronograma a seguir para los próximos días, Universitario comenzó con los trabajos necesarios, de cara a la reincorporación de sus jugadores a los entrenamientos. Uno de los pasos más importantes a seguir es la fumigación de instalaciones, por lo que esta mañana se empezó.

Desde muy temprano, se dispuso la desinfección de los espacios para que los jugadores vuelvan con total seguridad a las instalaciones del club, especialmente Campo Mar, donde se llevarán a cabo las prácticas desde la tercera semana de junio.

