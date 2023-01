¿Cómo te ha recibido Alianza Lima?

Estoy muy contento. Alianza tiene un gran grupo. Son, en primer lugar, grandes seres humanos. Los jugadores, directivos, cuerpo técnico y todos los que trabajan acá me han acogido de una manera muy agradable.

Todavía no te hemos podido ver jugar desde el arranque, ¿cómo te encuentras físicamente?

Para los dos partidos que hemos disputado, en la tarde blanquiazul y después en Medellín, yo recién había llegado. Para el primero tenía, apenas, dos días de haber estado aquí, con Alianza. De hecho, entrené solo una vez y por eso jugué poco. Igualmente, estuve entrenando por mi cuenta en mi país, Colombia. Ya contra Atlético Nacional pude hacer un poco más. Ahora ya tengo alrededor de 20 días con el equipo, pero lastimosamente aún no ha podido iniciar el torneo. Yo ahorita ya me siento en plena condición para arrancar.

¿Ya está definido si irás por el extremo o como interior?

Si bien la estructura de juego del equipo es con dos interiores, yo vine a ocupar esa posición, pues gracias a Dios soy versátil y cuando me necesiten por otro lado, lo haré. Igual, hoy en día, estoy para jugar de volante interior.

¿Qué sentiste al volver a Medellín para la Noche Verdolaga, pero ahora con Alianza Lima?

Siempre va a ser lindo retornar a donde a uno lo quieren. Estoy muy agradecido con toda la hinchada de Atlético Nacional, porque desde que llegué me abrieron las puertas y gracias a Dios tuve un gran paso, por lo que el cariño por la institución siempre estará presente. Llegar nuevamente a Medellín, ahora con Alianza Lima, a jugar un partido fue realmente especial. Lastimosamente, se dieron distintas condiciones que impidieron que fuera una fiesta, pero igual fue muy agradable. Pude volver a ver a mi familia, a mi gente y eso es bonito.

El partido contra Atlético Nacional se perdió, ¿han conversado al respecto?

Siempre una derrota es compleja, te duele, así sea amistoso. Y más cuando juegas un partido internacional. Creo que nos va a servir muchísimo, nos va a enseñar muchísimo y preparar para lo que nos vamos a encontrar los próximos meses. Todo el caos que vivimos, los días sin entrenar, el no poder jugar la noche que estaba estipulada, todo eso puede que pase en algún partido de Libertadores como aquí en el torneo local, y tenemos que saber sobrellevar esos encuentros para que no nos juegue en contra en el marcador.

¿Sienten presión por la Copa Libertadores?

Creo que el esfuerzo que ha hecho el club de traer a jugadores y la deuda que tiene en la Libertadores, da esa hambre de avanzar, de poder trascender en lo que será la Copa. Esperemos que podamos hacer un buen papel.

Personalmente, ¿cuánto te reta la Libertadores?

Soy un jugador que siempre me ha gustado competir internacionalmente y creo que eso te da un plus. Espero con ansias tanto debutar en la Liga 1 como en la Libertadores. Pero toca esperar que pase todo esto, que se pueda jugar con garantías y que todo se resuelva de la mejor manera. Hay ansias de jugar porque ya se lleva mucho tiempo entrenando, preparando partidos para que después nos digan que no se puede. Es algo complejo tanto física como mentalmente. Pero, estamos a punto.

Hasta el momento, la fecha 2 no se juega, por lo que les tocaría debutar contra Sporting Cristal …

Nosotros hemos tomado todas las semanas como si la Liga 1 fuera a iniciar el fin. Entonces hablábamos del equipo que nos hubiese tocado. Ahora sabemos que sigue Sporting Cristal, nos tocaría visitarlo. He leído, he investigado y sé que ha sido un rival muy parejo de Alianza. Cristal se ha reforzado muy bien, tiene grandes jugadores y sería un lindo comienzo.

Dos semanas después sería el clásico …

El clásico, otra vez de visita. Va a ser un buen reto y va a ser algo que va a dar de qué hablar.

Has compartido equipo en Atlas con Anderson Santamaría, ¿cómo fue esa experiencia?

He jugado con dos peruanos. En Tolima con Roberto Merino, gran persona, gran amigo. Incluso, cuando vine para acá conversamos . Se alegró mucho de que pueda llegar a jugar a su país. Con Santamaría nos hicimos muy amigos, muy parceros. Cuando llegué me pasó varios contactos para casas, autos. Y la verdad es que he tenido muy buen feeling con los peruanos. Además, nos parecemos mucho, peruanos y colombianos, así que creo que, ya hablando de Alianza, voy a entrar muy bien en el grupo.

¿Santamaría te habló de Alianza?

Sí, claro. Cuando recién me hablaron de acá, ya sabía que era uno de los clubes más grandes de Perú. Pero uno sigue investigando y ahí fue que encontré lo de la Libertadores, que fue el campeón en Perú, la gran hinchada que tiene. Y eso me dio a mí y a mi familia seguridad para poder llegar a la institución y dar este gran paso.

El año pasado te tocó debutar con Colombia, ahora con Néstor Lorenzo al mando, seguramente se verá más el torneo peruano, ¿sigue en tu mente volver a ser convocado?

Siempre va a ser un sueño para todo jugador estar en la selección de su país. Para mí lo fue estar en las últimas Eliminatorias. De hecho, fue una de las claves de mi retorno a Colombia. Gracias a Dios lo conseguí y ahora creo que para poder volver a estar, pues tengo que hacer una gran Copa Libertadores. Para que me vean, para que el profe sepa que puedo competir a nivel internacional. Es uno de los apuntes que tengo, poder retornar. Porque debuté, pero lastimosamente en el mismo partido me lesioné, fue algo grave, y me quedé con ese sabor, con esa deuda. Pero, ojalá pueda volver a vestir la camiseta de su país.

¿Revancha?

Sí, es una revancha. Algo que tengo en deuda. Ojalá que se me pueda dar y pueda conseguir ese cupo, al menos, para un encuentro de Eliminatorias o Dios quiera, una Copa América.

¿Cómo es tu relación con la hinchada de Alianza Lima y qué les dirías?

Lo único que puedo decirles es que estoy muy agradecido por el recibimiento que tuvieron conmigo, por la empatía que me demostraron a mi y a mi familia. No esperaba que el aplauso de la Tarde Blanquiazul sea tan grande. Incluso, tuve ya algunos acercamientos con los líderes de la barra, porque se conocían con líderes del sur de Nacional y ya pude conversar. La verdad es que fue una conversación agradable y espero retribuirles en la cancha, dándoles alegrías para que todo continúe bien.

Si juegan mañana, ¿ya estás al 100%?

Sí, ya me siento al 100% para jugar.

