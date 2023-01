Dejando de lado a las potencias Brasil y Argentina, la ‘Blanquirroja’ solo supera a Paraguay y Bolivia en el número de minutos que han sumado sus seleccionados . Con un total de 1689′, aportados por diez integrantres habituales del combinado patrio. Es decir. un promedio de 169 minutos por jugador en casi un mes. Ni dos partidos completos. ¡Alarmante!

La lista la encabeza Uruguay y sus 19 legionarios que han registrado 3713′ en menos de 30 días. Esto se da porque el 90% de sus seleccionados milita en el Viejo Continente y se encuentran en plena temporada. A esto hay que sumarle que los charrúas casi siempre son protagonistas a los equipos que llegan. Muy similar a lo que ocurre con Colombia, que solo se distancia de los uruguayos por 40 minutos. No por algo ambas naciones dominan en la exportación de futbolistas.

País # de jugadores Minutos Uruguay 19 3713 Colombia 20 3673 Ecuador 12 2714 Chile 15 2224 Venezuela 10 1943 Perú 10 1689 Paraguay 7 1530 Bolivia 1 175

Ecuador cierra el podio con 2714 minutos. Estos se reparten entre aquellos que representan a la ‘Tri’ en el balompié europeo y lo que juegan hace varios años en el torneo mexicano, del cual se han disputado las tres primera jornadas. Un poco más atrás se ubica Chile (2224′), que no solo suma con sus jugadores ‘europeos’, sino que también con sus convocables que militan en su certamen, el primero en arrancar dentro de esta parte del continente.

La ‘Fiera’ saca cara

A pesar de que Perú figura entre los últimos lugares del acumulado, a nivel individual pasa todo lo contrario. Miguel Araujo es el futbolista sudamericano que más tiempo ha estado dentro de los terrenos de juego. Con la camiseta del Emmen FC ha jugado la totalidad de los partidos que le tocó disputar el cuadro neerlandés desde el 1 de enero del 2023.

Se ubica por encima de grandes futbolistas como Miguel Almirón (Newcastle United), Federico Valverde (Real Madrid), y Alexis Sánchez (Inter). La ‘Fiera’ es una pieza inamovible en su club, razón por la cual tendría las horas contadas para el siguiente mercado de fichajes. Su estadísticas lo respaldan desde hace más de tres temporadas.

Jugador País Club Minutos Miguel Araujo Perú Emmen FC 450 Miguel Almirón Paraguay Newcastle 401 Federico Valverde Uruguay Real Madrid 367 William Pacho Ecuador Antwerp 360 Jhon Chancellor Venezuela Coritiba 360 Aléxis Sánchez Chile Inter 358 Jhon Lucumi Colombia Bologna 270 Jaume Cuellar Bolivia Lugo 175

Datos que preocupan

Del total de los futbolistas peruanos que jugaron las Eliminatorias a Qatar 2022, solo una decena ha jugado este 2023. Tal como ya se mencionó líneas arriba, Miguel Araujo y su gran regularidad destacan por encima de todos. El resto que juega en Europa todavía no ha podido ganarse un lugar fijo en su equipo, siendo los casos más preocupantes Marcos López (78′) y Renato Tapia (55′).

Si nos vamos hacia la popular liga árabe, encontraremos que André Carrillo ha firmado 346 minutos en cancha con los colores del Al-Hilal. Con dos partidos completos tenemos a ‘Canchita’ Gonzáles, quien salvo alguna lesión o suspensión siempre forma parte del once incial de Al Adalah. En este grupo también podrían haber incluido a Christian Cueva y Alex Valera, pero ambos decidieron cortar su vínculo con el Al-Fateh en los primeros días de enero. ‘Aladino’ aún no encuentra club y el ‘9′ retornó a Universitario de Deportes.

Jugador Club PJ Minutos Anderson Santamaría Atlas (México) 2 180 Miguel Araujo Emmen FC (Países Bajos) 5 450 Marcos López Feyenoord (Países Bajos) 1 78 Renato Tapia Celta (España) 4 55 Pedro Aquino América (México) 2 126 Christofer Gonzales Al Adalah (Arabia) 2 180 Edison Flores Atlas (México) 2 94 André Carillo Al Hilal (Arabia) 4 346 Gianluca Lapadula Cagliari (Italia) 2 180

Por otro lado, los ‘mexicanos’ Santamaría, Aquino y Flores vienen siendo tomado en cuenta en sus respectivos clubes. Y seguramente serán de los tengan más minutos en cancha cuando Juan Reynoso anuncie su siguiente lista de convocados, la cual se daría para los amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo.

Un torneo en suspenso

La ‘bicolor’ es una de las pocas selecciones sudamericanas que apela bastante a jugadores de su campeonato local. Esto se acrecentará aún más con los arribos de Carlos Zambrano (Alianza Lima) y Alex Valera (U). No obstante, la Liga 1 sigue en incertidumbre y todavía no hay fecha inicio. Este retraso, ocurrido por cuestiones extrafutbolísticas, perjudica directamente a la selección de dos formas: la primera porque Juan Reynoso no podrá tener en actividad a sus convocados y la segunda es que el DT pierde tiempo para ver más jugadores que forman o puedan sumarse a su universo. Mientras tanto el resto de países nos seguirá sacando ventaja.

