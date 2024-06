En una entrevista para Universitario de Deportes, Edison Flores, uno de los jugadores importantes en la pizarra de Fabián Bustos, contribuyó al equipo con goles y fue fundamental en el ataque, lo que permitió que el plantel merengue, conquistara el Apertura 2024, una de las primeras metas propuestas por la institución en el año del Centenario. El ‘Oreja’, quien marcó uno de los goles en el triunfo contra Los Chankas que permitió a la ‘U’ ganar la primera etapa de la Liga 1, comentó que este primer paso se logró “gracias a la fortaleza del grupo”, que por un momento fue acechado por Sporting Cristal, que por diferencia de un gol finalizó en la segunda posición.

Desde su llegada a la tienda crema, Flores fue de menos a más. Con goles y un mejor estado físico, el volante se volvió pieza clave para el equipo, que en su momento tenía al mando Jorge Fossati y luego Fabián Bustos. En lo que va del 2024, superó su versión del 2023 y, a punta de tantos, contribuyó al equipo para que goce de la victoria (registra seis festejos en la Liga 1 de este año). “Uno trabaja para hacer goles. Estoy jugando de delantero y quiero disfrutar hacer goles y gracias a Dios se me dieron en momentos importantes”, dijo el jugador crema.

“Contento, porque se han ido dando los logros importantes gracias al grupo que tenemos. El día a día es importante y se nos ha dado gracias al esfuerzo de todos porque los que jugamos, los que no juegan mucho, los que entran, nos ayudan mucho porque son parte de un equipo que nos hacer ser mejor cada día”, agregó el ‘Oreja’, quien hasta en en esta mitad de año, logró siete tantos y cuatro asistencias, tanto en la Copa Libertadores y Liga 1.

La ‘U’, por diferencia de un gol, superó a Sporting Cristal en la tabla de posiciones, lo que le permitió ser el flamante campeón del Apertura. Flores precisó que este logro era importante, resaltando que tienen como meta siempre estar peleando en los primeros puestos. “Considero que hubo partidos buenos y partidos no tan buenos pero dentro de todo, me quedo con le objetivo grupal que es pelear arriba que es lo que más queremos”, comentó. Asimismo, agregó que esto se alcanzó gracias a la unidad del grupo en los momentos complicados. “Hubo partidos que estuvimos cuesta abajo en el marcador, pero supimos remontar pero fue base a esfuerzo y la mentalidad del grupo y a todo el comando técnico con el que hemos trabajado bien; esto no queda acá, sino sigue”, recalcó.

Universitario tenía que golear a Los Chankas en la última fecha del Torneo para quedarse con el primer desafío del año. Mientras tanto, en Cajabamba y de forma simultánea, Cristal venía ganando a Comerciantes Unidos, lo que les daba la posibilidad de ser campeones. Sin embargo, los cremas, con mucho dramatismo, terminaron marcándole cuatro tantos al equipo de Andahuaylas, lo que les sirvió (por diferencia de un tanto sobre los celestes) para ser dueños del Apertura. “Súper nervioso porque peleábamos el Apertura con un equipo importante como Cristal, que estaba pelando lo mismo. Con mucho nerviosismo, viviendo intensamente hasta el final, tratando de siempre apoyar a mis compañeros.”, recalcó.

Por último, Edison recalcó que esto no lo hubiesen podido alcanzar sin el apoyo de la hinchada, quienes en cada partido no pararon de alentar, incluso en los momentos más complicados. “Que sigan apoyando... porque este grupo tuvo momento buenos, momentos quizá no tan buenos pero el grupo está fuerte y que nos sigan apoyando a cada uno de nosotros porque esto es importante, a pesar de que algunos juguemos más o otros menos, porque todos trabajan para jugar y a veces se da y a veces no, pero la hincha cubre en muchos aspectos nuestros subidones y quiero que apoyen a todos por igual”, finalizó el jugador crema.

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





