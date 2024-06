En los últimos días, el nombre de Joel Raffo fue tendencia en el universo Sporting Cristal. No necesariamente para destacar su muñeca en la toma de decisiones de la institución, sino por situaciones que no han sido aclaradas durante su cuestionada gestión. Por ejemplo, el innegable vínculo que existe con la agencia de deportistas AGREF (Asociación y Gestión Responsable de Futbolistas), el por qué se uso el nombre de Lima City en la Academia del club, la situación de Martín Távara y el caso 1190 Sports, entre otros. Y, por supuesto, de la salida del DT Enderson Moreira, más allá de la campaña en el Torneo Apertura. A propósito de todo ello, el presidente del club rimense habló con Depor y respondió lo siguiente...

Para Raffo, el hecho de no haber obtenido el título en la primera parte del año significó un golpe para el club, ya que significaba la primera meta del año. Sin embargo, en conjunto con su grupo de trabajo, apunta a una evaluación profunda para encontrar los principales fallos.

“Hemos identificado los puntos débiles. En toda evaluación no podemos dejar de lado las fortalezas para mantenerlas y potenciar. Los puntos bajos debemos corregirlos rápido porque la paralización es corta. Tenemos un equipo sólido, con un proyecto deportivo. Los grandes cambios son más a finales o inicio de temporada. Ahora hay ciertas restricciones, reglamentos hechos”, contó.

Si tuvieras que elegir un fallo en específico en Sporting Cristal, ¿cuál sería este en la actualidad?

La determinación y contundencia en momentos claves. Vinimos de una eliminación y derrota en Copa Libertadores, a pesar de haber iniciado bien el torneo. Fue un golpe duro en un partido determinante. En la fecha 8 caímos de local ante Melgar y no debimos sufrir esa derrota de locales. Algo similar pasó en la derrota ante César Vallejo. Fuera de la etapa final, sobre todo el antepenúltimo con Universitario de Deportes que no debimos perder de esa manera. Fue un golpe fuerte en la interna. Si bien es cierto, luego ganamos, todo lo anterior llevó a que no logremos el objetivo.

A raíz del último tramo en el Torneo Apertura, ¿considera que Sporting Cristal tiene un plantel corto?

Hemos hecho una evaluación bien profunda y, para no compartir información sensible e interna, lo que sí te puedo decir es que hay una discrepancia respecto a esa idea que ha venido siendo una de las principales corrientes, con respecto al rendimiento del equipo. Por ejemplo, ante Melgar y César Vallejo, los goles fueron en el primer tiempo. Hay una serie de criterios en el club que da oportunidad a jugadores formados en el club y es parte del proyecto deportivo, junto a la propuesta de valor. Se han hecho grandes esfuerzos en traer a jugadores altamente competitivos. Es indudable que en Sporting Cristal tenemos a los mejores extranjeros.

Hablas del tema de refuerzos, pero con la ausencia de Martín Cauteruccio, se vio una cuota de gol baja por la falta de variantes y balance en el equipo...

Definitivamente son situaciones que se analizaron para potenciar al equipo y generar capacidades adicionales. Son las ventajas estratégicas que nos conservamos a fin de año, para poder utilizar en momentos como estos. A lo largo de la temporada, hay lesiones y cosas que escapan de nuestro control. Lo de ‘Caute’ es incontrolable porque con una infección hepática la vuelta tiene que ser progresiva. En el último partido ante Unión Comercio se le pudo ver mejor, volvió el que estábamos acostumbrados.

En este periodo sin DT, ¿quién se encargará de buscar fichajes o van a esperar que llegue el nuevo estratega?

Hemos identificado los bajos y altos rendimientos. Ya tenemos una idea necesaria. Hace unos días decidimos no continuar con el comando técnico actual por motivos ya mencionados. Más allá de la calidad de persona, hoy tenemos que implementar una serie de medidas de cara al grupo de futbolistas con el objetivo de seguir mejorando.

En ese sentido, ¿se está pensando en la posibilidad de tener un director deportivo?

Si bien la dirección deportiva fue asumida desde la presidencia junto a la responsabilidad máxima, siempre la idea fue seguir desarrollando y fortaleciendo la parte más importante del club que es la estructura deportiva. Además, seguir alimentando al club de profesionales competentes. Estamos en continua evaluación de perfiles para la dirección deportiva y fortalecer otras sub áreas.

En 2019, Innova Sports adquirió el club a pesar de no ser el mejor postor económicamente...

Veníamos con 12 años de experiencia en el rubro del fútbol en etapa formativa y desarrollo, hicimos proyectos con éxito comprobado. Ese fue nuestro principal cartel. Además, contamos que estábamos preparados para asumir retos.

Previamente, has contado que ya has tenido problemas con el conflicto de intereses cuando eras parte de otra empresa. Hoy en día se sigue en la misma situación y hay varias aristas, ¿qué cambió en todo este tiempo?

Nosotros, previo a la compra del club, evaluamos la posibilidad de poder hacer una reestructura en la conformación del grupo empresarial y finalmente decidimos no hacerlo porque no lo considerábamos irregular. No era ilegal o contravenía con alguna otra norma o regulación. El ser transparente podía traer beneficios en lo funcional.

¿Crees que hay beneficios?

Desde mi posición, sin lugar a dudas. Yo entiendo que el que está afuera como el hincha que no trabaja en club, tenga una percepción distinta y que finalmente tenga una percepción contraria al objetivo de tener una conformación como la que tenemos en Innova Sports. Todas las capacidades que se han desarrollado con el tiempo sirven para lograr operar un club de fútbol de la mejor manera. No las reconocen porque no se conoce. La percepción queda en que ha habido conflicto, meritocracia o la evaluación tiene ciertos parámetros. Las decisiones del fútbol tienen una probabilidad de desacierto relativamente alta.

Hablar de Lima City es hablar de una empresa que también está ligada a Innova Sports y en algunos torneos se ha visto que se está usando el escudo de Sporting Cristal, ¿no crees que ello afecta a la identidad e historia del club?

Es un tema de percepción. Todas las capacidades se usan a favor de Sporting Cristal y las ponemos al servicio y disposición del club. No es al revés. Lima City la hemos activado para que pueda darle competencia a un sector que no podía hacerlo. Si no encontramos un mecanismo para que lo hagan, íbamos a reducirnos en solo encontrar jugador. No podemos desperdiciar el potencial que tenemos en la academia. Debemos nutrir nuestro fútbol formativo. La idea es que eventualmente puedan integrarse al equipo principal.

Otras de las aristas viene a ser AGREF, un agencia también vinculada con Innova Sports. La cantidad de jugadores ha incrementado, teniendo en cuenta que algunos están a préstamo, pero tienen contrato

En Sporting Cristal, las decisiones son a favor del club. No ha habido ningún tipo de discusión sobre eso. Tomamos decisiones que sean las mejores para la operación y desenvolvimiento del club. Si es que hay una percepción en que las decisiones no han sido buenas y se introduce un favorecimiento a terceros, yo lo puedo negar categóricamente. A quiénes difunden esta información, les pido que las prueben. Las decisiones que tomamos sí las podemos comprobar y sustentar. Todo depende lo que tenemos disponible, siempre favoreciendo al club. Nuevamente dejar que son afirmaciones sin sentido para nosotros.

Un caso puntual: Martín Távara y los líos extradeportivos. ¿Cómo ha sido el proceso de sanción y qué lineamientos tiene el club hacia los jugadores?

Todos los líos disciplinarios pasan por un proceso que lo inicia un Comité de Disciplina. Todos los casos son sometidos. Nosotros tenemos un reglamento interno y un código de conducta objetivo. Los integrantes contrastan la falta cometida con el reglamento y determinan la sanción. En el reglamento se recogen sanciones económicas y de suspensión. Las sanciones deportivas las determina el comando técnico para definir si es que es lo más conveniente para el momento. Todas las faltas cometidas por trabajadores son evaluadas de manera objetiva y contrastada con un reglamento para que la sanción sea preestablecida. La idea es que no haya subjetividad al respecto con un tercero que no sea la comisión.

Tomando en cuenta ello, ¿qué tienen que hacer para ser separados del club?

En la comisión se evalúan temas legales de por medio. En varios de los casos anteriores, como Carlos Cabello fue separado en 2020. Casos como Patricio Álvarez, Ray Sandoval y Jhilmar Lobatón fueron separados porque se llegó a un acuerdo con ellos. El caso de Cabello y Távara no se llegó. A Carlos se le cede por una decisión integral. Con Martín no se llegó a un mutuo acuerdo y las denuncias fueron archivadas. Por ahora, no tiene ningún cargo. Seríamos irresponsables de tomar una posición y decisión que luego pueda afectar al club. No podemos asumir riesgos que luego pueden ser muy perjudiciales. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que evaluar el rendimiento deportivo.

¿Cómo está hoy en el día el presupuesto del club?

Nosotros nos manejamos con presupuestos definidos a principios de año. Lo que pasa en el fútbol peruano es que, si los resultados no se consiguen, se hacen mayores inversiones por lo que gastas más de lo que se presupuestó. Este año hemos tenido uno de los presupuestos más altos. Esto se vio reflejado con contrataciones y renovaciones como la de Ignacio. Tenemos que invertir para poder seguir con esa posición privilegiada como club. Todo se hace a inicios de temporada. No gastamos o proyectamos más de lo que tenemos garantizado ingresar.

¿Estás contemplada la venta de Santiago Gonzáles? ¿Cómo va el caso de Joao Grimaldo?

La idea con Santiago es que tenga un contrato de largo horizonte (tiene cuatro años de contrato), buscando que se consolide para luego pensar en su crecimiento hacia una nueva etapa. Hoy lo consideramos prematuro y el plan es a largo plazo. En el caso de Joao es distinto porque ha mostrado un crecimiento progresivo. Estamos en el momento que es necesario que siga creciendo profesional y personalmente. Siempre se va a contrastar con alternativas y propuestas que vayan a llegar, que sean convenientes para el club. Es una posibilidad que salga en esta ventana hacia una liga competitiva para que le pueda asegurar el club toda la inversión que hizo y un buen retorno.

Para ir cerrando, ¿qué vínculo tiene Joel Raffo con 1190 Sports y por qué estuvo hace poco en una conferencia en Argentina representándolos?

Niego rotundamente cualquier vínculo profesional o personal con 1190. A la empresa la conozco desde que llegó a Perú a comercializar los derechos audiovisuales de los clubes que habían terminado contrato en 2022. El modelo de hoy es colaborativo, en el que los 15 clubes son socios. Hay una empresa que comercializa sus derechos. Me llaman para hablar sobre una empresa de la que soy parte con el club y piden contribuir a hablar de las bondades del proyecto. Vamos 18 meses que se viene pagando como corresponde. Cómo no tratar de promover sobre lo que está pasando en Perú sobre sus derechos y lo que puede generar a futuro.

Hay muchos problemas que no son netamente deportivos y, de alguna manera, están perjudicando la imagen de ambas partes. A corto plazo o al final del Torneo Clausura, ¿se ha contemplado la idea de dejar la institución?

No hemos pensado en irnos. Como he venido manifestando, en estos casi cinco años, el balance es recontra positivo. Nos ha faltado una debida comunicación para que la percepción sea distinta y no se difunda o promueva una corriente que ha venido creciendo con respecto a todos estos trascendidos o desinformaciones, esto no quita a todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo que Cristal esté en una situación solvente para pensar en mediano, largo y corto plazo. Qué nos haría pensar dar un paso al costado. La decisión ha sido que, si hay una mala percepción, fortalezcamos el proyecto deportivo.

La situación con el hincha se puede volver insostenible, ¿qué proponen para llegar a un punto medio?

La importancia de los resultados deportivos es uno de los ejes troncales en lo que estamos trabajando. Hoy, a mitad de año, estamos en primer lugar empatados con otros equipos. Apuntamos hacia ello en ese sentido. Si eso no ocurre empiezan a encontrar otro tipo de pretextos a por qué no se ha campeonado en los últimos años.





