El 31 de marzo de 2011, José Del Solar vio en Edison Flores a un joven que podría ser muy útil a Universitario de Deportes, por lo que se centró en su talento, pese a que el ‘Orejas’ -por aquella época- aún no tenía DNI (en ese entonces, el jugador tenía 16 años). Meses después, el extremo de Collique dejó en claro que las pupilas del ‘Chemo’ no estaban equivocadas: recibió el premio al mejor jugador de la Copa Libertadores Sub 20 (el club le ganó la final a Boca Juniors y se coronó en el certamen internacional) y, con el correr del tiempo, su CV se fue agrandando (estuvo en Villarreal, Aalborg BK, DC United, Morelia y Atlas).

Su gran rendimiento con los cremas lo llevó al Viejo Continente y, tras un largo periodo por Estadios Unidos -DC United- y México -Morelia y Atlas-, estaría a punto de sellar su regreso al combinado que es dirigido por el profesor Jorge Fossati. Incluso, las negociaciones entre las partes ya iniciaron. Cabe señalar que el jugador nacional tiene contrato con el conjunto de Guadalajara hasta el 2024.

Según pudo conocer Depor, Universitario de Deportes tiene toda la intención de repatriar a Edison Flores para el centenario del club, el mismo que será en 2024. Sin embargo, con el paso de los días, se abrió la posibilidad de que el volante adelante su retorno para la segunda parte del año en la Liga 1 (el libro de pases en el campeonato local abre el 16 de junio y cierra el 13 de julio), debido a la poca continuidad que tiene en el equipo de Guadalajara (apenas suma 974 minutos desde su llegada, en junio de 2022).

En medio de este escenario, la directiva merengue, encabezada por Manuel Barreto (director deportivo de la institución estudiantil), dejó en claro la intención de contar con el también jugador de la Selección Peruana, dejando el balón en la cancha del volante, quien fue pieza clave de ‘La Bicolor’ en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, con anotaciones claves, como la que consiguió en Quito, y en el acceso al repechaje internacional con miras a la cita mundialista de Qatar 2022 (con el recordado gol de la victoria sobre Colombia, en Barranquilla).

Atlas de México es el dueño del pase de Edison Flores (Foto: Imago 7)

¿Qué tiene que pasar para que Edison Flores fiche por Universitario?

Si bien Universitario de Deportes dejó en claro que desean fichar a Edison Flores a la brevedad, el aspecto económico era -hasta hace unos días- uno de los principales inconvenientes para que el ‘Orejas’ se ponga la camiseta crema. Con un salario elevado -el mismo que no podía ser cubierto en Ate-, las negociaciones podrían estancarse, pero el problema ya habría quedado de lado tras un importante avance que se dio tras una de las conversaciones sostenidas entre las partes.

Y es que el jugador nacional posee un inmenso cariño por el club merengue, punto clave para que exista un consenso en lo económico. Con este primer paso dado, Universitario de Deportes tendría mayores posibilidades de fichar a Edison Flores, aunque aún falta otro de los temas que podría acabar con el sueño del hincha merengue: obtener el visto bueno de Atlas para contar con su préstamo en un monto no tan elevado para la segunda parte de esta temporada.

Si bien Universitario de Deportes tiene como objetivo lograr la cesión a costo cero, saben que esto podría causar que los mexicanos les cierren las puertas, por lo que evalúan la posibilidad de aliarse con una marca privada que los ayude a alcanzar la transacción, si es que los montos pedidos por los aztecas superan sus expectativas y, a su vez, los topes que establecieron para 2023.

Edison Flores es uno de los habituales convocados a la Selección Peruana (Foto: FPF)

¿Existe una postura de Atlas sobre el futuro de Flores?

En Atlas no se ve con malos ojos el desprenderse de Edison Flores, ya que no es uno de los jugadores consolidados del plantel que dirige Benjamín Mora. Además, el comando técnico del elenco rojinegro ha dejado en claro a la directiva que no se cerrarán ante las posibilidades que puedan ocasionar una cesión del deportista o una posible venta, siempre resguardando los intereses de la institución en mención.

En este camino que tiene las puertas abiertas para recibir ofertas por el jugador incaico, Depor pudo tomar conocimiento -desde México- que existe un club que también desea contar con el jugador que es pretendido por Universitario de Deportes. Y es que, a pesar de su poca continuidad en la pasada edición de la Liga MX, Monterrey sabe lo que puede dar ‘Orejas’ en el certamen azteca, por lo que sería otro de los elencos que asomarían por las oficinas del Jalisco.





