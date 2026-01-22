La llegada de Miguel Silveira a Universitario de Deportes ha generado una ola de comentarios, pero ninguno con el peso histórico del que acaba de recibir desde Brasil. Eduardo Esidio, el legendario delantero que rompió récords y se ganó el corazón de la Trinchera Norte con sus goles inolvidables, reapareció para darle la “bendición” a su compatriota. En un año donde la ‘U’ se juega el prestigio buscando un inédito tetracampeonato y competir en la Libertadores, la palabra autorizada de un tricampeón sirve como el mejor aval para el joven mediocampista, quien aterriza en Ate con la misión de convertirse en el nuevo cerebro del equipo y hacer olvidar las dudas sobre su reciente inactividad.

Silveira, de apenas 22 años, llega con un cartel de “joya por recuperar” tras su paso por el Fluminense, el fútbol ruso y la liga japonesa. Su talento es innegable, pero necesitaba el respaldo de alguien que entienda lo que significa ser brasileño y triunfar con la crema en el pecho para empezar con el pie derecho su aventura en Lima.

Esidio, consciente de la exigencia que tendrá el nuevo ’10′, no dudó en enviarle vibras positivas a la distancia. “Te saluda Eduardo Esidio, acá de Brasil, pasando para dar la bienvenida a Miguel Silveira, un brasileño que ha llegado a la U”, expresó el ídolo, oficializando así el traspaso de la antorcha a la nueva generación.

Miguel Silveira fue formado en Fluminense. (Foto: Fluminense)

El mensaje del exatacante no se quedó solo en el saludo protocolar, sino que apuntó a la clave del éxito en el fútbol moderno. “Desearle mucha suerte, que lo más pronto pueda estar en la buena parte física”, aconsejó Esidio, sabiendo que el roce de la Liga 1 y la Copa Libertadores no perdonan a quien no esté al cien por ciento atléticamente.

Además, resaltó la importancia de la conexión con la tribuna, un factor que él dominó a la perfección en su época dorada. “Para que pueda compartir con la hinchada y transmitir muchas alegrías”, agregó, instando a Silveira a ganarse el cariño del pueblo merengue con sacrificio y buen fútbol desde su primer partido.

La advertencia final fue un recordatorio sobre la magnitud de la institución que ahora representa. “Es una camiseta muy importante, así que él tenga mucha suerte con todo el grupo, con toda la planta”, sentenció Esidio, dejando claro que defender los colores de Universitario es una responsabilidad que pesa más que en cualquier otro club.

Eduardo Esidio marcó 65 goles en 149 partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

El flamante refuerzo, formado en las canteras de Fluminense, deberá ahora demostrar en el campo por qué en su momento fue seguido por clubes de la Premier League. Con su habilidad para filtrar pases y su regate en espacios reducidos, Silveira tiene las herramientas para convertirse en el conductor que el equipo necesita para el tetra.

Con el visto bueno del histórico goleador y la expectativa de la hinchada al tope, la mesa está servida para que Miguel Silveira escriba su propia historia. Ahora dependerá de él transformar ese respaldo en actuaciones memorables que, tal como lo hizo Esidio, lo lleven a quedar grabado en la memoria del hincha crema para siempre.

