Universitario de Deportes empezó la Liga 1 a paso firme. Sumó tres victorias consecutivas, desde el arranque del Torneo Apertura y comenzó a subir sutilmente en la tabla. Con la reanudación del campeonato, los cremas no solo se consolidaron como un fuerte candidato para llevarse el título de la Fase 1, sino que están a muy poco de llevárselo.

En 15 encuentros, los dirigidos por Ángel Comizzo, quien regresó la 'U’ tras la salida de Gregorio Pérez, han logrado acumular 35 puntos, con 31 goles a favor y 13 en contra, dando un saldo más que favorable, en caso se tenga que definir al campeón por diferencia de tantos.

Sin embargo, esta preocupación estaría lejos de ser un problema, pues, respecto a Sporting Cristal -que está segundo en la tabla de posiciones-, los merengues tienen una ventaja de 9 unidades. Solo en caso de que Universitario pierda o empate los próximos cuatro cotejos, los rimenses tendrían oportunidad de escalar, siempre y cuando, gane hasta el final.

Curiosamente, ambos equipos se medirán por la fecha 18 (el día está por confirmarse). Previamente, los cremas chocarán contra UTC este lunes 5/10 desde las 6:00 p.m. y contra Binacional el sábado 10/10 a las 3:30 p.m., por las jornadas 16 y 17 de la Fase 1, respectivamente. El último compromiso que tendrá el elenco del ‘Indio’ será frente a Cusco FC.

Bajas en Universitario para la Fecha 16 y 17

Universitario de Deportes tendrá algunas bajas importantes para las siguientes dos fechas del campeonato. José Carvallo fue llamado a la Selección Peruana para los primeros dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Mientras que Aldo Corzo, que estuvo en la lista de Ricardo Gareca, tuvo que ser desconvocado por lesión.

El bien el elenco de Ángel Comizzo no ha tenido inconveniente el último partido, tras golear a Municipal, con UTC y Binacional será complicado, pues estos equipos no dejarán escapar la oportunidad de aprovechar que no cuentan con el experimentado guardameta para buscar quedarse con los tres puntos.

