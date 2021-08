Hay goles y ¡goles!, no hay dudas. Si bien todos las dianas se gritan hasta quedar sin garganta, existen algunas ‘pepas’ que viven hoy en día en la retina de los hinchas de Universitario de Deportes, que los hicieron llorar, saltar, enamorarse, y hacer locuras. Algunos de estos goles vinieron con títulos incluidos y otros, aunque no menos importante, ante clubes históricos, en clásicos. A dos días del aniversario de la institución crema, aquí una lista de los tantos más recordados en los últimos años.

Uno que está enmarcado por los fanáticos cremas es el que marcó Beto Carranza en la altura de Pasco a Unión Minas. A más de 4 mil metros de altura, Universitario necesitaba ganar para consagrarse en el Torneo Apertura 2000. Y pese a que inició con un gol en contra, Beto Carranza se disfrazó de héroe en aquella tarde. Hacía el final del partido, el argentino anotó el empate de penal, y minutos después, correría de su arco hacia el otro para marcar un tanto inolvidable.

Los que nacieron entre las década del 80′ recuerden la maratónica corrida de Alex Rossi, ante la marca de Jorge Soto, como si fuese ayer. Aquella Universitario venció 2-0 a Cristal en noviembre de 1995. El brasileño Alex Rossi se robó los flashes al vencer en una carrera, casi de arco a arco, y con balón incluido, al ese entonces velocista ‘Camello’ Soto, y anotar el 2-0 final. Todo el estadio Nacional vibró con ese golazo.

Otra gol inolvidable, y que no sucedió hace mucho, es la tijera de Piero Alva a Alianza Lima en la primera final del 2009, en Matute. Ante la dirección técnica de Juan Reynoso, Universitario se puso adelante con una pirueta del ‘Zorro’, quien recibió un rebote aéreo y, sin pensarlo dos veces, hizo una tijera enorme. “Jugar una final y meter gol en cancha visitante es lindo. No sé que otra situación es más linda que esa. Me marcó”, le dijo a El Bocón en el 2020.

El 2013 es el año del último título nacional de Universitario. Una de sus figuras de aquella vuelta olímpica fue Diego Guastavino, quien sería esencial en la segunda final contra Real Garcilaso. La ‘U’, tras caer en la primera final (3-2) en Cusco, tenía que derrotar a Garcilaso en la vuelta. Y el inicio fue auspicioso, pues el charrúa Guastavino puso el primero con un tiro libre exquisito, casi de los tres cuartos de la cancha. ‘Guastachow’ le pegó secó y fuerte, este dio un giro raro en el aire, y dejó descolocado al golero Diego Carranza. Fue un 3-0 final en Ate.

Con la recordada generación dorada de Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Miguel Trauco, Andy Polo, entre otros, Universitario conseguiría uno de sus últimos torneos cortos. Así, en la definición del Torneo Apertura 2016, Edison Flores se disfrazó de héroe al anotar el tanto del triunfo sobre Cristal con una elegante ‘chalaca’, que venció la portería de Penny, lo que los llevó a disputar los play-off de ese año.

