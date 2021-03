Universitario de Deportes tuvo un arranque tibio en la Liga1 2021, con un empate y una derrota, esta última frente a Cantolao. Más allá del resultado, los jugadores saben que necesitan mejorar algunos puntos para estar de nuevo en carrera. Así lo precisó el nuevo delantero crema, Enzo Gutiérrez.

“Me lo pregunto, puede faltar fútbol, pero las ganas y actitud jamás. En ese sentido, Cantolao fue mejor”, confesó el atacante argentino en diálogo con Las Voces del Fútbol. Además, agregó que “nos está faltando juego, hacer lo que trabajamos durante la semana. Desgraciadamente no nos salió en estos dos partidos”.

En ese sentido, no dudó en admitir que tanto él como el plantel “hemos sido muy autocríticos, no estamos haciendo lo que pretendíamos. Sabemos que no podemos volver a cometer esos errores, pero mejor que pase ahora. La actitud no se negocia”. Pero no fue lo único a lo que se refirió, pues con los resultados obtenidos, también cayeron críticas a Ángel Comizzo.

Al respecto, Gutiérrez no dudó en mostrar su respaldo al estratega crema y sostuvo “cada técnico tiene su forma de juego y hay que respetarla. Ángel tiene su forma de ser. Para mí hay que jugar y ser fiel al estilo que uno propone. Estamos trabajando para hacer lo mejor por esta camiseta”.

Un penal para el olvido

Los debuts en nuevas ligas no suele ser sencillo y eso lo sabe Enzo Gutierrez, quien en su primer cotejo con Universitario falló un penal en el segundo tiempo frente a Melgar, el mismo que puso representar el segundo tanto para los cremas. Si bien no salió como esperaba, el delantero precisó que sigue trabajando para mejorar.

“Me vine con bronca a mi casa por no haber marcado el penal. Si me toca hacerlo nuevamente, lo haré bien. Como dije, son decisiones del momento. Oídos sordos, yo creo en mi trabajo y hago lo mejor para mi club”, respondió contundente sobre el tema.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR