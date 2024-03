Universitario de Deportes logró quedarse con los tres puntos de la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, luego de ganar por 1-0 frente a Cusco FC en el estadio Monumental. Si bien el triunfo los pone momentáneamente en la cima del campeonato, lo cierto es que a muchos no les gustó el desenvolvimiento del equipo crema esta noche, ya que durante la mitad del partido se contó con un jugador más en campo (tras la expulsión del portero Andy Vidal). ¿Qué opinan los jugadores al respecto?

Uno de los que salió a hablar del tema fue Segundo Portocarrero, quien resaltó el desempeño de sus jugadores, aunque no dudó en hacer una autocrítica respecto a cómo se dio el encuentro. “Dominamos en la primera parte, aunque para el segundo tiempo creo que con un jugador pudimos haber hecho más. Hay que seguir trabajando, aprovechando esta semana que habrá una para”, dijo para GOLPERU.

Asimismo, admitió que en el banquillo se vivió mucha tensión, en especial, el DT. “El ‘profe’ Fabián Bustos también quería que se asegure el resultado con un segundo gol. Un 1-0 no da ninguna confianza, pero lo importante es que pudimos sumar de a tres y hay que tratar de corregir los errores en la semana”, comentó.

Precisamente, sobre los puntos a corregir, Portocarrero señaló que “nos tocará tener en adelante mayor posesión, saber manejar el ritmo de juego. Como digo, tenemos toda una semana para corregir eso”. Cabe señalar que el campeonato peruano tendrá una breve pausa, por los amistosos internacionales que se juega por la fecha FIFA. Incluso, de la ‘U’ se convocó a seis jugadores a la Selección Peruana.

Respecto a su forma de jugar y lo que le pide el estratega argentino, comentó que “tenemos muchas virtudes en el mano a mano con Andy Polo, para poder encontrar en cancha rival al ‘Tunche’ o quien esté. Creo que mientras más lleguemos, más oportunidades tenemos de generar goles”. Eso sí, admitió también que quiere celebrar sus propios goles: “Desde el inicio estoy buscando el gol, ya se me dará. Pienso que cuando se me dé la oportinidad de marcar las cosas van a ir mejor y podré ir de largo todo el partido”.

Portocarrero arrancó como titular en el cotejo, pero no pudo continuar debido a una contractura en el pie derecho, según pudo conocer Depor, lo que lo obligó a pedir su cambio al DT antes del arranque del complemento. “En el calentamiento tuve una pequeña molestia, que pensé que con el transcurso de los minutos se me iba a pasar, pero no pasó eso”, aclaró.

¿Qué se viene para Universitario y Cusco FC?

Luego del partido por la jornada 8 del Apertura, Universitario de Deportes volverá a trabajar en Campo Mar, aunque con la ausencia de seis jugadores (Diego Romero, Aldo Corzo, Edison Flores, José Rivera, Alex Valera y Andy Polo), ya que se encontrarán trabajando con el profesor Jorge Fossati en la Videna, con miras a los amistosos de la Selección Peruana frente a Nicaragua y República Dominicana.

Eso sí, una vez que culmine la fecha FIFA, los convocados volverán con su club para preparar el duelo frente a César Vallejo, el próximo sábado 30 de marzo en el estadio Mansiche de Trujillo, por la novena jornada del Apertura. Dicho compromiso está programado para las 8:00 p.m. y podrá ser visto por L1 MAX, canal que podrán visualizar en DIRECTV, Claro TV y BestCable.

Por su parte, Cusco FC vuelve a ser local para la próxima fecha, donde enfrentará a Unión Comercio el viernes 29 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión arrancará desde las 7:00 p.m. y podrá ser visto también por L1 MAX, canal que podrán visualizar en DIRECTV, Claro TV y BestCable, así como por streaming en Liga 1 PLAY.





