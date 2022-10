Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentaron en el Estadio Nacional, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. En esta ocasión, ambas escuadras no anotaron goles y terminaron repartiéndose los puntos, resultado que no era el esperado para el conjunto crema en su lucha por el título. Ante ello, el defensor central, Federico Alonso, analizó el encuentro y se refirió a los objetivos de los ‘merengues’ para lo que resta de la temporada.

“No estamos contentos con el resultado, no jugamos bien y lo corregiremos en la semana. Nos vamos con un sabor amargo porque vinimos a buscar los 3 puntos, y no se dio producto que no jugamos bien”, fueron las primeras palabras del futbolista uruguayo en conferencia de prensa.

En relación al duelo ante el conjunto ‘rimense’, Alonso destacó el trabajo colectivo del grupo al momento de defender: “Mantuvimos el cero en el arco, tuvimos buenas intervenciones a la hora de defender, pero no estuvimos finos con la pelota. Hay que seguir trabajando para lo que viene”.

Finalmente, el defensor central señaló que, pese al resultado, el plantel seguirá peleando por el título del campeonato nacional. “Estamos dolidos porque no era lo que veníamos a buscar, ya que queríamos los tres puntos para seguir en carrera. Ahora estamos un poco más lejos, pero en el fútbol todo puede pasar y vamos a seguir peleando el Clausura”, concluyó.

Los próximos retos de Universitario de Deportes

Tras el encuentro ante Sporting Cristal, Universitario tiene aún tres retos por afrontar en el Torneo Clausura. Su siguiente rival será Melgar, escuadra con la que se medirá el próximo domingo 16 de octubre en el Estadio Monumental. El encuentro arrancará desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por GOLPERU.

Luego del duelo ante el ‘Dominó', los de Carlos Compagnucci recibirán en su casa el domingo 23 de octubre a Sport Huancayo. Eso sí, la ‘U’ cerrara el año de visita ante el UTC el 30 del mismo mes, en el cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón.





