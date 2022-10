El ‘Chapu’, uno de los referentes del plantel desde 2013 (desde Real Garcilaso), además de los mencionados, demostraron lealtad al club y decidieron afrontar la Liga 2, la cual recientemente acaban de ganar con determinación, siendo campeón del Apertura y Clausura. Ramúa habló con Depor y nos contó todos los pormenores desde la noticia del TAS hasta la odisea de jugar la Liga 2. “Disputar la Liga 2 era de valientes, por ser un torneo complicadísimo”, apuntó.

Cusco FC logró el título de la Liga 2 de la mano del técnico uruguayo Pablo Peirano.

Ya pasaron algunas semanas de lograr el regreso a la Liga 1 con Cusco FC, ¿cómo asimilas hoy ese proceso complicado y valiente que fue disputar la Liga 2?

La verdad que sigo contento. Ahora ya más tranquilo tras los festejos. Nos sacamos una mochila bastante pesada porque nos quedamos para eso, ascender era la única carta que teníamos, sino no me imagino lo que estaríamos haciendo ahora. A inicios de año, era una situación muy difícil para todos los que decidimos quedarnos. Como bien lo dijiste era de valientes jugar la Liga 2, un torneo complicadísimo. Pero gracias a Dios salió todo redondo, ascendimos directo y hoy todos tenemos esa tranquilidad.

Aquel 20 de enero cuando te enteras de la resolución del TAS, la cual envió a Cusco FC a la Liga 2, ¿cómo tomaron la noticia dentro del plantel?

La verdad que fue durísimo. Más que nada por la parte familiar, preguntándonos qué íbamos a hacer ahora. Gracias a Dios, en mi caso, tuve ofertas de otros equipos de la Liga 1 cuando pasó eso, pero sentí que me tenía que quedar en Cusco FC, pase lo que pase. Ahora, ya con el ascenso en nuestras manos, lo comentamos dentro del grupo y lo tomamos de la mejor manera, pero fue complicado. Le agradezco a mis compañeros que se quedaron y la lucharon para que rápidamente volvamos a la Primera división.

¿Por qué tomaste la decisión de quedarte?

Sentía que no me podía ir en un momento tan complicado porque estoy desde 2013, siendo antes Real Garcilaso como bien saben. Así que pase lo que pase yo tenía que estar con el equipo. Luchar para volver a la Liga 1, ese fue mi sentimiento siempre, mi familia me acompañó en la decisión y la verdad que todo salió redondo. Pero soy consciente que también puse en juego mi carrera. Si no lograba el ascenso, no sé en qué estaría. Muchos jugadores tendríamos un futuro complicadísimo, incierto.

Ya son nueve años en Cusco FC, y con 36 años, ¿podría darse el retiro en el club?

La idea mía es seguir jugando, siempre y cuando me sienta bien. Gracias a Dios no tuve lesiones graves ni operaciones de por medio y me siento bien. Ya tengo adelantado bastante el tema de la renovación con la dirigencia y falta firmar nomás. Sí me gustaría retirarme en el club, pero toca ver cómo acabo el año, si hay la chance de seguir.

Acostumbrado a la Primera División, ¿qué fue lo más complicado de disputar la Liga 2?

Las programaciones de los viajes, los campos. Eran canchas terribles, difíciles, que no permitían desplegar el juego a los futbolistas que teníamos, la gran mayoría de ellos acostumbrados a Primera. Había que adaptarse, jugar y ganar. Por ejemplo, habían partidos que no existía el jugar lindo, sino meter, correr, apuntar a alguna pelota parada o una contra. El equipo tenía todo eso, y la verdad que ganamos en canchas complicadas, eso nos terminó dando el ascenso.

Cusco FC tenia uno de los mejores planteles. Aparte de ti, Abdiel Ayarza, Felipe Rodríguez, entre otros, pero, ¿qué decir del nivel de la Liga 2? ¿Hay mucho por mejorar?

En la Liga 2 hay equipos que se hacen muy complicados, más que todo por el tema de las canchas, ellos ya lo saben manejar. Por ahí algunos te emparejan en el nivel gracias a ello. Pero también hay buenos jugadores, equipos que se hicieron duros. Si habría mejores canchas en la Liga 2, estoy segurísimo se haría más competitiva.

¿Tomas como una revancha este ascenso tras la injusticia que vivieron a inicios de año?

No tanto una revancha. Pero esto se logró gracias al esfuerzo, al trabajo, las ganas que le puso el plantel. Cuando el árbitro pitó el final ante Alianza Universidad fue un llanto de desahogo, de alegría. Creo que hicimos un gran trabajo y fue merecido el ascenso de parte de todo el grupo.

El ‘Chapu’ fue clave en la hazaña del Real Garcilaso que llegó hasta cuartos de la Libertadores 2013.

¿Cuáles son los planes de Cusco FC para la próxima temporada?

La dirigencia se viene tomando el tiempo necesario para planear el regreso de la mejor manera. Aún ningún jugador firma la renovación, pero existen tratos de palabra. Yo creo que la dirigencia lo hará de la mejor manera. Dios quiera que la mayoría del plantel se quede. Todos tuvimos una lealtad bárbara al club.

¿Cómo ves la definición del Clausura? ¿A quién ves campeón nacional?

La verdad que está bastante parejo, entre Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Estará linda la definición, se van a venir buenos partidos seguidos. Creo que el que tenga mejor plantel, por el tema del recambio, será el que saque ventaja. No me animo a dar un candidato, el fútbol peruano es muy impredecible.

¿Cuáles son los planes del ‘Chapu’ tras el retiro?

Por ahora tengo la Licencia A de entrenador, el próximo año ya estoy en la Licencia Pro. La idea es que cuando deje de ser jugador, me gustaría trabajar con los más chicos, ir paso a paso, y si me va gustando porque no en algún momento dirigir en la Primera.





