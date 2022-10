Y es que los números de estos futbolistas están fuera del alcance de sus pares en esta parte del continente. Si hablamos de valor de mercado son ampliamente superados por más de 100 jugadores. La distancia se alarga más si nos centramos en los mejores de cada país, ya que si sumamos la cotización de los dos, solo superan a los representantes de Bolivia y Venezuela.

Jugador País Equipo actual Valor Rodrygo Brasil Real Madrid (España) 70,00 mill. € Moises Caicedo Ecuador Brighton & Hove Albion (Inglaterra) 25,00 mill. € Thiago Almada Argentina Atlanta United (EE.UU) 15,00 mill. € Manuel Ugarte Uruguay Sporting (Portugal) 15,00 mill. € Daniel Ruíz Colombia Millonarios (Colombia) 4,50 mill. € Fernando Cardozo Paraguay Olimpia 2,00 mill. € Bastián Yáñez Chile Unión Española (Chile) 1,30 mill. € Gabriel Villamil Bolivia Bolivar (Bolivia) 800 mil. € Jesús Castillo Perú Sporting Cristal (Perú) 700 mil. € Jovanny Bolívar Venezuela La Guaira (Venezuela) 600 mil. € Piero Quispe Perú Universitario (Perú) 425 mil. €

Piero Quispe vs. Thiago Almada

Cuando Almada ya había jugado sus primeros partidos en la primera de Vélez Sarsfield, apenas Quispe registraba su primer torneo juvenil (Torneo Centenario 2018) con la camiseta de la ‘U’. Después de dejar la Academia Héctor Chumpitaz su objetivo era llegar al equipo de reserva. Al argentino no le tomó mucho tiempo adueñarse del puesto en el conjunto de Liniers. Tres temporadas (2018-2019-2020) regulares le bastaron para que Atlanta United pague 14. 55 millones de euros por su pase, convirtiéndose en el fichaje más caro de la MLS.

En la otra esquina tenemos a un jugador que promete mucho con la casaquilla de Universitario, pero que aún está cerrando su primera temporada completa. Recordemos que debutó el 2021 y solo sumó nueve partido durante dicho campeonato. A su tardía aparición también se la suma que debe pulir más sus dotes ofensivos, lo que respecta a goles y asistencias. Aquí marcan distancias otros valores de su categoria que ocupan su misma posición.

Nombre Club Goles en las dos últimas temporadas Asistencias en las dos últimas temporadas Thiago Almada (Argentina) Atlanta United 11 14 Mauricio (Brasil) Inter 7 6 Franco Zapiola (Argentina) Estudiantes de La Plata 5 6 Piero Quispe Universitario 3 4

Jesús Castillo vs. Manuel Ugarte

Solo se llevan dos meses de diferencia, pero el hombre de Sporting Cristal debutó en primera división cuatro años después que el charrúa. Teniendo tan solo 15 años, el pivote uruguayo hizo su primera aparición en la élite del fútbol profesional con los colores de Fénix. Lo que le vino después fueron dos temporadas donde fue ganando rodaje, hasta el 2019 que terminó jugando la totalidad de los encuentros como titular. Eso le valió para que a fines del siguiente curso Famalicao de Portugal pague 3 millones de euros por el 80% de su pase. Un año más tarde Sporting de Lisboa se lo llevó por poco más del doble y es ahí donde viene dando la talla.

Por su parte, el representante celeste tuvo que esperar hasta el 2020 para cumplir el sueño del debut oficial. Poco a poco se fue ganando un nombre en el equipo bajopontino, aunque siempre le costó adueñarse de un lugar fijo en la pizarra de Roberto Mosquera. Ni su primer llamado a la Selección Peruana cambió esta situación. Hasta la fecha ha sido titular en el 58% de los encuentros que disputó. Registros que todavía lo ponen lejos del alcance de otros pivotes de su edad y que todavía militan en otras ligas sudamericanas.

Nombre Club % de titularidad en las dos últimas temporadas Danilo (Brasil) Palmeiras 94% Lucas de los Santos (Uruguay) Defensor Sporting 87% Marcos Gómez (Paraguay) Olimpia 79% Alan Varela (Argentina) Boca Juniors 70% Jesús Castillo (Perú) Sporting Cristal 67%

¿Qué está pasando?

Para entender esta cruda realidad, Depor dialogó con el reconocido scout y periodista Víctor Zaferson. Él explicó por qué el futbolista peruano demora en hacerse un nombre y establecerse en nuestro campeonato. Explicó que todo pasa por el tema de formación y la poca cantidad de profesionales idóneos que se avoquen a esta tarea tan fundamental.

“Necesitamos que los futbolistas peruanos estén formados integralmente (fisico, técnico, táctico, psicológico y familiar) desde los 12 años. Puede ser antes también, pero desde los 12 es válido también. La formación en Perú es general es mala, muy mala y incompleta. Necesitamos más formadores de calidad. En el Perú hay buenos formadores, pero no alcanza. Los jugadores peruanos deben jugar torneos exigentes a nivel juvenil, Segunda o Primera desde los 18 años y eso no sucede en Peru. Muy poco lo logran. Muchos juegan su primer partido exigente a los 20 o 21. No es lo mismo jugar todo el tiempo con futbolistas de tu edad que hacerlo con mayores. Los casos de Quispe y Castillo son alentadores, pero necesitan ser más regulares, sostenerse en 30-40 partidos al año”, indicó.

Además, Zaferson sostiene que la mejor edad para estrenarse en la máxima división es una vez obtenida la mayoría de edad. Aunque el lapso para jugar y destacar a nivel local y selección debe ser muy corto. A lo mucho dos temporadas para después emigrar.

“Yo creo que debutar en Primera a los 16 o 17 años es muy prematuro, pueden hacer casos, pero son excepcionales. Yo creo que debutar en Primera o Segunda a los 18 y ser titular ese año con el paso de los partidos es muy bueno para tener dos años de maduración y ser internacional con la selección y ser vendido entre los 20 y los 23. Ese fue el caso de Pizarro y Farfán a Primera en Europa, porque Guerrero se fue libre a jugar Tercera a los 18 y debutó en la Bundesliga a los 20. No necesariamente debutar a los 16 o 17 garantiza que el jugador este listo, sobre todo mentalmente. La presión es grande. Jugar torneos exigentes como Liga 1 o Liga 2 a los 18 esta perfecto”, explicó.

El oasis llamado Reyna

No todas son malas noticias. Hay un futbolista que va contra toda estadística del fútbol nacional. Paolo Reyna a sus 20 años ya suma más de 100 partidos (79 Liga 1 + 22 Copa Sudamericana). El roce internacional le ha permitido colocarse como uno de los laterales izquierdos con más partidos de la categoría 2001.

Nombre Club PJ entre 2021 y 2022 Paolo Reyna Melgar 101 Luan Candido Red Bull Bragantino 74 Welington Sao Paulo 73

Lo que le hace falta para consagrar su gran momento es una llamado a la Selección Peruana. Se espera que su nombre peude estar incluídos en la próxima convocatoria de Juan Reynoso. Esto tal vez le abriría más fácilmente las puertas del extranjero.





