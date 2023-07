Universitario de Deportes empató sin goles ante Alianza Lima en lo que fue una edición más del Clásico del fútbol peruano. Luego de sacar un punto en el estadio Alejandro Villanueva, el entrenador uruguayo Jorge Fossati, entre otras cosas, explicó la suplencia de Edison Flores. A pesar de que ya pasaron varios partidos desde su regreso al cuadro crema, el popular ‘Orejas’ aún no ha podido ser titular. Eso sí, con su ingreso, la noche del sábado ante los blanquiazules, el ‘19′ de los merengues demostró que está para arrancar.

“Un jugador de la categoría de Flores si no está en el once es porque recién se está poniendo a ritmo. Cuando Universitario trajo a Edison, dije que era para disfrutarlo año y medio. No hay que apurarse y correr riesgos que lo pueden dejar afuera varios partidos”, dijo Fossati en conferencia de prensa.

“Es obvio cuando entra un jugador de esta clase, dijéramos “se prende la luz”. Pero creo sinceramente que, en este partido, ya el equipo estaba dando muestras antes que estaba mucho más tranquilo, más seguro de sí mismo”, añadió sobre Edison Flores el preparador uruguayo.

Además de la suplencia del ‘Orejas’, Jorge Fossati resaltó el cambio de mentalidad de Universitario para afrontar el segundo tiempo ante Alianza Lima. Para el técnico charrúa, la ‘U’ fue prácticamente el dueño del segundo tiempo del Clásico.

“Sí, por supuesto. Para resumir, el primer tiempo fue parejo y a nosotros nos parece que nos faltaba bajar un cambio en cuanto a lo emocional, en la tensión, y subir un cambio en la atención. Cuando lo hicimos en el segundo tiempo, fue prácticamente de entero dominio de este equipo que cada día me hace sentir más orgulloso”, dijo.

Por otro lado, se refirió al caso de Sebastián Avellino. “Al cuerpo técnico le duele lo que pasó con Seba. Hemos tenido la capacidad de abrir paréntesis, de cerrar paréntesis y decir ‘ahora es el partido’. Los malos momentos tienes que saberlos convertir en buenos, porque son todos los malos momentos donde puedes sacar cosas positivas”.





¿Cuándo vuelve a jugar la ‘U’?





Universitario de Deportes se encuentra en el primer lugar del torneo, con 11 unidades, uno más que Melgar y Sporting Cristal. Los cremas se medirán en la siguiente jornada a Carlos A. Mannucci, el lunes 31 de julio desde las 8:30 de la noche, en el estadio Monumental de Ate.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR