Universitario de Deportes ha mantenido un régimen estricto de entrenamientos con todo el plantel, para volver de la mejor manera al torneo local. No obstante, uno de los integrantes del equipo tiene su contrato próximo a vencer, por lo que muchos se preguntan si continuara en el club: se trata de Diego Chávez.

Al respecto, el director deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, manifestó el interés que mostró el propio Ángel Comizzo y su comando técnico porque Chávez continúe en el plantel, ya que lo conocen y esperan que sea un buen elemento para lo que resta de la temporada.

“ Diego Chávez continuará en el plantel , a pedido del comando técnico. Comizzo lo conoce y sabe que puede sumar”, sostuvo el directivo crema para RPP. Eso sí, descartó la posibilidad de que puedan sumarse nuevos jugadores en los próximos días.

“Respecto a refuerzos en Universitario, no hay nada a la vista. Creemos que el plantel que tenemos es bastante competitivo”, agregó.

Problemas sin resolver

Si bien el equipo se ha mostrado muy sólido y presto a estar en las mejores condiciones para la vuelta de los partidos, ello no ha impedido que no den a conocer su incomodidad al no poder usar los ambientes de Campo Mar. Esto se debe a que a la fecha sigue sin haber un acuerdo entre las últimas dos administraciones temporales del club, sobre la entrega de las instalaciones.

En ese sentido, Francisco Gonzales indicó que “se están buscando alternativas al Club Árabe Palestino porque no hay indicios de que se nos entregue Campo Mar para seguir entrenando”. Esto, debido a que el contrato con los dueños de estas instalaciones culmina este sábado 25 de julio.

VIDEO RECOMENDADO

España: El peruano Jeisson Martinez busca ascender a LaLiga Santander