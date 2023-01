De cara al inicio de la temporada 2023, Universitario de Deportes sigue buscando opciones para reforzar su zona ofensiva. Y es que el conjunto ‘merengue’ es consciente de que deberá contar con un plantel competitivo, puesto que afrontará grandes retos como el torneo local y la Copa Sudamericana. Por ello, el elenco de Ate puso la mira en Bruno Sepúlveda, futbolista que aún no conoce si llegará o no al cuadro crema tras la polémica que vive con el club dueño de su pase, Estudiantes Río Cuarto.

Debido a esto, Horacio Rossi, agente del delantero, salió al frente y explicó toda la polémica sobre el préstamo del jugador a la ‘U’ y aseguró que el deseo de su representado es vestir la camiseta ‘merengue’. “Él fue cedido desde Estudiantes de Río Cuarto a Barracas Central la temporada pasada, recordemos que los últimos partidos lo separaron del plantel y no pudo jugar por decisión del club o entrenador. Él termina el préstamo y surgió una oportunidad en Universitario, uno de los grandes del fútbol peruano”, mencionó para Cadena3.

Asimismo, sostuvo: “Se desplaza a Lima con el permiso de Estudiantes, y cuando está el acuerdo de palabra, le informan que Barracas tenía una opción de compra hasta el 31 de diciembre y la operación había que esperar a ver si ejercía la opción o no”.

Consultado sobre el interés de Barracas Central por Sepúlveda, Rossi señaló que el deseo del atacante argentino es arribar a la Liga 1. Además, aseguró que es imposible comprar su pase. “No puede hacer uso de la opción aún si quisiese porque el jugador no quiere jugar en Barracas, entonces no está dispuesto a firmar el consentimiento. La normativa ampara al futbolista en este caso. Para que un club pueda comprar un futbolista, el futbolista debe firmar el consentimiento. Los derechos federativos pertenecen al club, pero la voluntad es del jugador” sostuvo.

Del mismo modo, el representante del delantero reveló que el propio jugador intervino para convencer a los clubes y así lleguen a un acuerdo: “Estudiantes pretende que vaya a Barracas después de llegar a un acuerdo con Universitario para cederlo por un año. Parece ser que las negociaciones de Estudiantes con Barracas, ahora le están diciendo que tiene que ir para allá, pero Bruno no va a ir. De hecho, ya le manifestó a Barracas que no lo compren porque no va a ir, que no lo compren”.

Finalmente, Rossi mencionó que, en base a salario, se trata de una oportunidad única para la carrera futbolística de Sepúlveda. “Si hablamos de clubes de este calibre, como Alianza Lima, Cristal o Universitario, son clubes que pagan contratos importantes con moneda americana y ese tipo de oportunidad a un futbolista de 29 años se le presenta una vez”, concluyó.





