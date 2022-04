Universitario tuvo días muy complicados tras el clásico perdido, lo mismo que no solo ocasionó la salida de Álvaro Gutiérrez. También, una visita nada amigable por parte de un grupo de barristas del club crema, quienes arremetieron contra los jugadores por el mal resultado obtenido. Esto fue lo que dijo Jean Ferrari respecto a lo ocurrido el último miércoles por la mañana en Campo Mar.

“Hubo cruce de palabras fuertes entre hinchas y jugadores en Campo Mar. Pero tejen historias que no hay. Yo he hablado puntualmente con Novick y Alonso, me dijeron que hubo intercambio fuerte de palabras. Descarto agresiones físicas”, sostuvo el directivo en diálogo con RPP.

Por otro lado, Jean Ferrari dio a conocer que en Universitario están abiertos al diálogo con sus barristas, ya que hubo resultados que no iban acorde con las exigencias del conjunto estudiantil, aunque siempre respetando la integridad de los que defienden la camiseta merengue dentro del campo de juego.

“Uno tiene que ser empático con el sentimiento del hincha. Los barristas tuvieron una reacción por lo que pasó el fin de semana. Nosotros estamos de acuerdo en tener diálogo con ellos”, agregó al administrador provisional del cuadro crema.

La postura de la Liga 1 y SAFAP

El reciente acontecimiento ocurrido en las instalaciones de los entrenamientos de Universitario se sumó a la larga lista de preocupantes hechos que, lamentablemente, aún ocurren alrededor de nuestro campeonato local. Por ello, la Liga 1 y la SAFAP emitieron un contundente comunicado.

“Lamentamos profundamente las diversas manifestaciones de violencia que se vienen dando en los entrenamientos de los clubes de la Liga 1 y consideramos que es tarea de todos los involucrados prevenir y erradicar este tipo de acciones”, sostuvo el mensaje.

A su vez, Jhonny Baldovino, asesor legal de Safap, explicó que “lo que nos preocupa es que estos temas se está volviendo normal y hoy en día las hinchadas ingresan a los campos de entrenamientos de los clubes como si nada”. A su vez, indicó en radio Ovación: “La información que manejo en estos momentos es que sí hubo una agresión a un par de jugadores de Universitario”

Liga 1 y SAFAP emiten comunicado tras los hechos violentos contra jugadores de Universitario.





