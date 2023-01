Siete días después de que los ocho (Alianza Lima, Universitario, Melgar, Cienciano, Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Binacional ) clubes anunciaran su no participación en la Liga 1, la postura de los mismos no ha tenido variación. Incluso, este lunes hubo una reunión entre Alianza, la ‘U’, Cienciano y la FPF, pero no se llegó a un acuerdo. El martes 24 se repetirá la reunión con la finalidad de llegar a un acuerdo.

En este contexto, Depor se pudo comunicar con Sergio Ludeña, presidente de Cienciano, quien reafirmó que este lunes 30 de enero (7:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega) no se presentarán por la segunda fecha del campeonato local ante la Universidad César Vallejo.

“En lo absoluto. Cienciano tiene una postura clara. Esta es la medida que hemos tomado (no jugar hasta que se levante la medida cautelar) y la vamos a respetar. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, por el bien de todos. Queremos jugar al fútbol, nos hemos preparado para eso. Que se entienda”, expresa.

En cuanto a la posibilidad de perder por Walk Over declaró lo siguiente: “Es poco probable que se inicie el torneo si la FPF no enmienda su error. No veo un torneo sin estos ocho equipos. Sería inviable. No podría funcionar”

“Hay una posición muy cerrada en no varias (los ocho clubes). Vamos a ver qué van a decir los hinchas cuando no vean a sus equipos (en los partidos). Yo quiero saber qué va a pasar cuando no estén los principales equipos jugando. Nosotros buscamos sentarnos en una mesa y arreglar este problema”, sentencia el directivo.

En tanto, Melgar, Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Binacional también se mantienen firmes. “Hemos pasado un montón de decisiones en los últimos años, que pueden gustar a unos y no a otros y en fútbol se dan este tipo de situaciones, pero en alguna situación te has de haber equivocado y no existe esa posición de ‘nos equivocamos’. Cada comunicado que manda es más confrontacional que el anterior”, le dijo el administrador del club FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, a Movistar Deportes.

Cabe resaltar que la última denuncia que impusieron Alianza, la ‘U’ y Cienciano al juez que emitió la medida cautelar -Gustavo Varillas Solano- complicaría el panorama. Puesto que este quedaría inhabilitado.

Demanda por parte de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano al juez que emitió la medida cautelar.

¿Y los futbolistas?

Mientras se resuelve el conflicto por los derechos de transmisión, en Universitario se ha dado la orden al plantel de que siga entrenando como si el fin de semana fuera a disputar el campeonato. Incluso, este miércoles habrá una conferencia de prensa Campo Mar - U post entrenamiento (11:00 a.m.) y está todo programado para viajar a Sullana, donde el domingo enfrentaría a Alianza Atlético (3:30 p.m.).

La misma orden se ha dado en Alianza Lima, donde el plantel continúa con la pretemporada de forma regular. Incluso, Edinson Chávez declaró lo siguiente: “Tenemos entendido que el partido será el sábado, estamos preparando el partido de la mejor manera para enfrentar a Deportivo Municipal”, dijo el futbolista.

La postura de la FPF

El abogado de la FPF, Carlos Caro, le comunicó a Depor que “las fechas de la Liga 1 se van a respetar”. Posteriormente, la cuenta oficial de la liga remarcó que este fin de semana arrancará el campeonato. Este martes 24 habría una nueva reunión entre las partes para intentar llegar a un acuerdo.





El cronograma

De acuerdo al cronograma y la postura de los clubes, solo tres partidos se disputarían el fin de semana. El resto sería dado por walk over (W.O) , y de sumar dos podrían perder la categoría, según las bases del reglamento de la Liga 2023.

Fecha Partido Hora Estadio ¿Se juega? 27/01/2022 Binacional vs Tarma 7:00 p.m. Por definir No 28/01/2022 Huancayo vs UTC 1:00 p.m. IPD Huancayo Sí 28/01/2022 Alianza vs Municipal 3:30 p.m. Matute No 28/01/2022 Melgar vs Garcilaso 7:00 p.m. Monumental UNSA No 29/01/2022 Cantolao vs Sport Boys 11:00 a.m. Iván Elías Moreno No 29/01/2022 U. Comercio vs Cristal 1:15 p.m. Carlos Vidaurre Sí 29/01/2022 Mannucci vs A. Grau 3:00 p.m. Mansiche Sí 29/01/2022 A.Atlético vs Universitario 3:30 p.m. Campeones del 38 No 30/01/2022 Cienciano vs UCV 7:00 p.m. Inca Garcilaso de la Vega No

Por su parte, el comando técnico de Deportivo Binacional solicitó jugar en Arequipa, donde se encuentra realizando su pretemporada. “Nosotros teníamos pensado trabajar dos semanas en Arequipa, a manera de pretemporada, y regresar a Juliaca para adaptarnos para el inicio del torneo. Pero la situación sociopolítica está un poco complicada, aeropuertos cerrados, los accesos por vía terrestre igual, y nos hemos visto en la necesidad de continuar aquí. Este lunes vamos a empezar la cuarta semana de trabajos aquí”, aseguró Wilmar Valencia a RPP.

Bases Liga 1 2023 sobre derrota por walkover en dos partidos.

¿Y las garantías?

Otro de los factores que podría aplazar el inicio del campeonato es el contexto político que atraviesa el país. Para la primera jornada, la DISEDE, a través de un documento dirigido al Ministerio del Interior, señaló que se “dispone la cancelación de los espectáculos deportivos a nivel nacional, que hayan sido programados y/o aprobados entre el 17 al 23 de enero 2023, para prevenir y evitar riesgos que afecten la seguridad e integridad física de las personas”.

Ello debido al “desplazamiento masivo de personas del interior del país (…) conllevaría a que se continúen produciendo actos de violencia en diversas regiones del país”. Para esta semana, se prevé que continúen las marchas en distintos puntos del Perú.

La contraparte

Depor se pudo comunicar con Andrés Ríos, el gerente deportivo de Atlético Grau, uno de los clubes que están alineados con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con la transmisión del campeonato a través de la nueva señal.

“Nosotros somos respetuosos del estatuto, las licencias y de la FPF. Desde el 2020 todos los clubes saben que los derechos le pertenecen a la Federación y nosotros estamos respetando ello, porque así lo dicen las reglas y no podemos ir en contra de ello. Además, somos diferentes al resto de clubes, porque nosotros nunca hemos tenido televisión. El 2020 tuvimos a Directv, pero fue a través de la FPF, igual el año pasado con Willax”, aseguró el directivo.

En cuanto a la afectación del equipo por los cambios de programación, dijo lo siguiente: “Teníamos todo planificado para enfrentar a Alianza Lima el domingo pasado. Los planes continúan, pero hay cosas que han cambiado. Igual aprovechamos el Bernal, en el mismo horario, como si fuera el partido para no perder el ritmo. Tuvimos un partido de práctica entre el equipo A y B. Ahora, pensamos en Mannucci”, agregó.

“Nosotros estamos viajando el día sábado y está todo separado, el hotel, todo. Estamos atentos al tema político, el paro. Trujillo es la única ciudad a la que vamos en bus y esperamos que no haya problemas. Porque si hay bloqueo no podremos llegar tranquilos”, sentenció.

Antecedentes

Alianza Lima, Universitario, Melgar, Cienciano, Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Binacional son los ocho clubes que mantienen contrato o renovaron con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) y decidieron no participar de la Liga 1 2023 hasta que la FPF levante la medida cautelar impuesta por el máximo ente rector del fútbol peruano, entorno a los derechos de transmisión.

Medida cautelar impuesta por la FPF entorno a los derechos de transmisión de la Liga 1.

Este documento judicial expone que Media Networks S.A.C., Goltv Latinoamerica S.A.C, el Consorcio del Fútbol peruano y otras cadenas televisivas no podrán transmitir los partidos oficiales o amistosos que le pertenezcan a la Federación.

Clubes Contrato Universitario de Deportes Hasta 2025 Sport Boys Hasta 2025 Deportivo Municipal Hasta 2025 Carlos A. Mannucci Hasta 2023

¿A qué se debe? A que según sustenta la FPF los derechos del torneo local le pertenecen, por lo que los equipos que no tienen contrato vigente con alguna cadena televisiva, desde este año, sus contratos de TV pasarán a ser negociados por el máximo ente rector del fútbol peruano, quien ya llegó a un acuerdo con 1190 para que el campeonato sea transmitido por el canal del la Liga1(Liga 1 Play, Liga 1 Max) a través de Best Cable y Directv por un costo adicional.

La Liga 1 2023 será transmitido por el canal del mismo nombre, a través de Directv y Best Cable y por un pago adicional.





