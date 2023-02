Este ha sido un viernes muy movido en el fútbol peruano y minuto a minuto se van tejiendo nuevas posturas respecto a la participación de los clubes en la fecha 3 del Torneo Apertura 2023. En ese sentido, Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, habló respecto a la decisión de jugar el partido ante la Academia Cantolao, programado para este sábado 4 de febrero desde las 3:30 p.m. en el estadio Monumental.

Ferrari manifestó que la ‘U’ tomó la decisión de participar en el campeonato porque están velando por sus propios intereses y no pueden verse perjudicados deportivamente, ya que, de no presentarse, podrían perder el partido por W.O. Asimismo, instó a los clubes restantes a sentarse a dialogar con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llegar aun consenso, por el bien del fútbol peruano y los hinchas.

“El llamado es a los 18 equipos restantes. Acá tiene que haber una mesa de diálogo. Acá no pueden estar buscando el beneficio de uno más que el otro. Por eso es que nosotros hacemos un llamado de atención, por eso no estamos en ninguno de esos comunicados. Basta, es momento de juntar, de hablar y de llegar a acuerdo alturados. ¿No jugar? Esa no es una solución. ¿Jugar y decir: estoy con mi Federación porque a mí me van a dar más? Esa no es una solución”, señaló el exfutbolista ante los medios de comunicación.

“Si no hay fútbol, ¿qué pasaría si no hay fútbol? Cuántas familias nos quedamos sin trabajo, cuántos hinchas se quedan sin esta posibilidad de entretenimiento... Entonces, hay que ser conscientes y consecuentes con lo que uno hace. Es tiempo de diálogo, es tiempo de soluciones, no de trabar y baches en un camino que de por sí es complicado”, añadió.

¿El partido de la ‘U’ se verá por GOLPERU?

El mismo Jean Ferrari aclaró que Universitario de Deportes jugará el choque de este fin de semana por la Liga 1, el mismo que –hasta la fecha– no sería transmitido por GOLPERU, luego de asegurar que aún quedan temas legales pendientes para que ello se pueda dar.

“Hoy, teniendo este contrato, vamos a solucionar el problema económico del club. Nuestra postura es defender con uñas y dientes ese contrato. Por otro lado, somos respetuosos de las indicaciones de FIFA, por lo que no podemos mezclar la parte legal con la deportiva porque sería ir contra nuestro ente rector (FPF) y la FIFA y en donde un ‘Walk Over’ nadie lo devuelve. Vamos a jugar contra Cantolao”, finalizó.





