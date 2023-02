Alianza Lima y Cienciano forman parte de los siete clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, tal como lo señalaron en su último comunicado, no se presentarán a sus respectivos compromisos de la fecha 3 del Torneo Apertura 2023, que aparentemente debería iniciar hoy. Por tal motivo, el cuadro cusqueño decidió viajar a Lima para enfrentarse, en un partido amistoso, a los dirigidos por Guillermo Salas.

En el papel, el ‘Papá’ debería viajar a Cajamarca para medirse con UTC en el estadio Héroes de San Ramón, este sábado desde las 3:30 p.m. Sin embargo, el plantel de Leonel Álvarez ya está viajando a la capital para disputar dicho duelo de preparación ante los ‘Íntimos’ en un horario aún por conocerse, pero que está confirmado que será durante la mañana del 4 de febrero.

En lo que respecta a Alianza Lima, como ya es de conocimiento público, no se presentarán al estadio Alberto Gallardo para medirse con Sporting Cristal este domingo desde las 10:00 a.m. Al igual que Melgar, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Cusco FC, el equipo La Victoria se mantiene firme en su postura de no participar en el campeonato hasta en la FPF levante la medida cautelar que les impide transmitir sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).

Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, conversó el último jueves con ‘RPP Deportes’ y aclaró la postura de Alianza Lima respecto a su compromiso de este fin de semana. “Nuestra postura como Alianza Lima a día de hoy es no jugar el domingo. Estamos teniendo reuniones con todas las partes involucradas, sobre eso comunicaremos en las próximas horas”, señaló.

¿Se jugará la fecha 3 de la Liga 1?

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado del pasado miércoles, la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que cierren la jornada el día martes 7. Veremos si finalmente se logra cumplir dicho cronograma de partidos o tendremos nuevas sorpresas este fin de semana.





