¿Se juega el duelo? La Policía Nacional del Perú (PNP) se hace presente en el estadio Garcilaso de la Vega previo al duelo de Cusco FC vs. Sport Huancayo ante rumores de posible suspensión o no presentación del cuadro local. De acuerdo a la información del Comisario del encuentro, el partido tiene toda la autorización para disputarse desde las 3:30 p.m. en la ciudad imperial.

Cusco FC se encontraba en concentración, pero no hubo vestigios de acudir al recinto para poder disputar el encuentro. Los futbolistas del equipo evitaron dar declaraciones sobre la decisión tomada desde el plano dirigencial de no presentarse junto a seis clubes.

Por el lado de Sport Huancayo, el equipo viajó hacia la ciudad de Cusco para disputar el partido y ya concentran con miras a lo que será el primer duelo de la Liga 1. El ‘Rojo Matador’ busca tener continuidad para lo que será su debut en la Copa Libertadores el próximo 07 de febrero ante Nacional de Paraguay.

Las declaraciones del Comisario del encuentro

Carlos Alvarado, comisario designado para el Cusco FC vs. Sport Huancayo habló sobre el procedimiento ante la no presentación de los locales: “En caso que no se presente el equipo local seguiríamos con el procedimiento regular, vale decir se da inicio el partido y esperaríamos 10 minutos para que Cusco FC se haga presente en la cancha”, dijo Alvarado.

Luego, el comisario del partido, agregó: “si el equipo Cusco FC no llega en ese lapso de tiempo, se elevará una acta de abandono de partido y con ello se declararía el primer Walk Over del campeonato, y se le asignaría un marcador de 3-0 a favor del club Sport Huancayo”.





Cusco FC no se presentará al inicio de la Liga 1

Si bien la Federación Peruana de Fútbol y la Liga Profesional de Fútbol anunciaron que iniciará el campeonato nacional, siete clubes (Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Municipal, Binacional y Cusco FC) salieron al frente y confirmaron que no se presentarán a sus respectivos cotejos, hasta que el máximo ente del fútbol nacional desista de la medida cautelar, la cual impide la emisión de los partidos a través de las señales del Consorcio Fútbol Perú.

Es necesario mencionar que, a diferencia de los comunicados anteriores, Universitario de Deportes no optó por participar en este último oficio. El elenco merengue tiene programado su debut este sábado 4 de febrero desde las 3:30 de la tarde (hora peruana) ante Cantolao, en el Estadio Monumental. Previamente, este viernes, Jean Ferrari dará una conferencia (1 p.m.) en Miraflores para sentar la postura de la institución.





