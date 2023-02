El último martes, los seis clubes que mantuvieron su postura de no jugar la tercera fecha del Apertura tuvieron una reunión con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a fin de llegar a acuerdos que permitan la continuidad del torneo local. En medio de esta cita, un nuevo involucrado se sumó, aunque no precisamente para tratar temas colectivos.

Se trató de Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, quien llegó por la tarde a la Villa Deportiva Nacional para reunirse con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y así tratar algunos puntos pendientes que respectan solo al club, tal y como él mismo confesó a su salida del reciento deportivo.

“Nosotros tenemos que hacer planteamientos de solución. Hemos llegando como Universitario. No pretendemos que se paralice el torneo, no pretendemos que haya más walkover, no pretendemos que el fútbol pare. Al contrario; el fútbol debe seguir y tenemos que buscar alternativas de solución”, indicó Ferrari a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que “hay apertura de parte de la FPF, han aceptado el siguiente paso. Ahora estoy avanzando para esa cerrar esa próxima reunión, con esa posibilidad importante para darle solución”. Esto, en relación a la disposición de generar puntos de diálogo y así lograr que el campeonato local no se vea afectado.

Eso sí, ratificó que la postura que han tomado solo concierne al club. “Nosotros vamos solos, nuestra postura es sólida. Respetamos nuestro contrato y lo vamos a defender, la parte deportiva la respetamos y vamos a jugar”, explicó. Cabe señalar que, al principio, el elenco ‘crema’ estuvo a favor de no participar de la Liga 1, debido a la medida cautelar del Poder Judicial; sin embargo, esa decisión fue modificada y finalmente sí jugó el último fin de semana.

De momento, Universitario mantendrá una postura individual, sobre la disputa por los derechos de transmisión. En tanto, los seis clubes que se mantienen una coalición en pro de esclarecer este conflicto volverán a reunirse este miércoles con los directivos de la FPF, a fin de poder hallar pronto una solución.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR