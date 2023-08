Universitario de Deportes llegó a Piura con el objetivo de llevarse los tres puntos a casa y, con ello, igualar en puntaje a Sporting Cristal, que se mantiene como líder de la tabla en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, dicho objetivo no se pudo cumplir, ya que al término de los 90 minutos, los ‘cremas’ igualaron por 2-2 frente a Atlético Grau. Tras el compromiso, Jorge Fossati habló en conferencia de prensa y volvió a referirse a las actuaciones arbitrales y el uso del VAR.

El estratega uruguayo no dudó en arremeter contra el uso que se le viene dando al sistema de videoarbitraje. “Que no sea vea la falta a Ureña antes de la sanción del penal. Si yo donde estoy la veo, con una cámara con zoom... Nadie nos va hacer bajar los brazos, lo vamos a pelear hasta el final y después que cada uno saque sus conclusiones”, precisó.

Si bien se pudo conseguir un punto de visita, el DT aseguró que ello “no es lo que veníamos a buscar”. “Fuimos con toda la voluntad de traernos el triunfo. Evidentemente jugar a esta hora es anormal, contra lo indicado por la ciencia y no por Fossati ni por Juan Pérez”, indicó el técnico, en clara alusión a la programación de los encuentros, en especial, en Piura.

“Nosotros nos queríamos llevar la victoria. Después pasaron cosas durante el partido que empeoraron aún más la situación”, comentó Fossati. Con este resultado, los cremas se mantienen en la segunda casilla de la tabla, con 22 puntos, a dos de alcanzar a los rimenses.

Finalmente, agregó que “tenemos el compromiso con los jugadores, de dar el máximo para llevar a Universitario lo más arriba posible. Somos conscientes y humildes para saber que no todo depende de nosotros. Sabemos como es el arbitraje hoy, son como siete árbitros y no todo depende de las decisiones de los árbitros. El VAR está puesto para minimizar los errores, pero cuidado, siempre lo he dicho, el VAR no es tecnología aplicada al fútbol, el VAR es tecnología aplicada por el hombre al fútbol”.

Universitario de Deportes retornará a los trabajos esta semana para preparar su siguiente encuentro frente a Deportivo Municipal, el cual está programado para el próximo domingo 10 de setiembre desde las 6:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Sigue todos los detalles de este compromiso en Depor.





