Desde Itapé, el ‘guaraní’ charló con Depor y analizó el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde su selección debutará ante el ‘equipo de todos’, en Ciudad del Este, el próximo 7 de septiembre. Eso sí, adelantó que por más cariño que le tenga al pueblo peruano, le mete todas sus fichas a la ‘Albirroja’.

La mayoría de los convocados por el técnico Guillermo Barros Schelotto militan en el exterior. ¿Cómo analizas el momento futbolístico de Paraguay?

La selección paraguaya nos está dando mucha esperanza. Tiene jugadores que están siendo figuras en sus equipos, eso es muy importante, más por lo que está en juego. Tenemos jugadores jóvenes, y después de mucho tiempo, hay futbolistas que están brillando.

La última vez que jugó la ‘Albirroja’ en una Copa del Mundo fue en el 2010. ¿Qué pasa en el fútbol paraguayo?

Después de una buena camada de jugadores, tuvimos un receso. Hoy en día tenemos la esperanza con los jóvenes, el fútbol paraguayo está levantando de a pocos. Se ve lo que era la mística del fútbol paraguayo en torneos internacionales. Olimpia está peleando por un lugar para la semifinal de la Copa Libertadores, eso da muy buena imagen para el fútbol paraguayo. Tenemos esperanzas de poder hacer una buena Eliminatoria, y como siempre, empezamos contra Perú. Sabiendo que son una selección importante, pero hoy en día la selección paraguaya está un poco más arriba que Perú. Aunque cada partido es diferente, más en las Eliminatorias. Ojalá que estos chicos que brillan en sus equipos vengan y defiendan bien a la ‘Albirroja’. Tenemos al capitán del Palmeiras, Gómez, quien está brillando, es un gran líder. Hay chicos que están destacando, ojalá no les pese la camiseta de la selección.

La selección peruana inicia el proceso Eliminatorio con un nuevo entrenador, Juan Reynoso, y siempre jugar de visitante se hace más complicado para cualquier equipo...

Sabemos que la Eliminatoria es muy reñida, competitiva, y jugando de local se sacará provecho. La selección paraguaya jugará en una ciudad del Este, donde le gusta mucha el fútbol, y le viene bien al equipo. Motivará más a la gente del interior. Paraguay se ha preparado bien. De a poco, el fútbol paraguayo está levantando y empezar a jugar de local será importante. Tampoco descuidar a la selección peruana, tiene jugadores mundialistas, quienes saben jugar Eliminatorias, así que será un partido muy bueno.

Perú no contará con Gianluca Lapadula, lesionado, pero tiene en Paolo Guerrero a un vigente goleador a los 39 años...

Estuve leyendo que Lapadula está lesionado, pero tienen a Guerrero, un jugador de cuidado, de experiencia. Conociendo el fútbol peruano, no hay que descuidar ningún aspecto. El jugador peruano ya cambió la mentalidad, hoy en día te pelea, lucha, y el plus es que saben con la pelota. Tienen jugadores muy importantes de la mitad de la cancha para arriba. Lo que no teníamos en los últimos tiempos eran jugadores aguerridos, que se tiran de cabeza, y con Almirón y Enciso, arriba, creo que Paraguay puede hacer mucho daño.

¿De qué jugador peruano debería cuidarse Paraguay?

Yo siempre recuerdo a Cueva. Es un jugador muy inteligente. Te puede desnivelar un momento adverso. Llega a los goles. Para mí en el fútbol sudamericano ni Brasil ni Argentina tienen a un jugador como Cueva. Te pelea y llega a los goles.

Cueva está con altibajos en Alianza Lima, perseguido por lesiones y falta de fútbol, pero es el último enganche del ‘equipo de todos’...

No lo podrá estar pasando bien en su club, pero es un jugador que cuando se pone la camiseta de su selección hace partidos muy buenos.

Alianza Lima, tu exequipo, está en la pelea por ganar el Clausura para buscar el tricampeonato junto a tu excompañero Hernán Barcos...

Barcos no está a la deriva. Es un buen jugador y buena persona. Gran profesional. Fue mi compañero en Guaraní. Se sintió bien en Alianza. Ojalá que sean protagonistas en la Copa Libertadores, tenía buenas expectativas, tienen buen equipo, pintaba bien. La esperanza sigue vigente, y ojalá puedan clasificarse para la otra Libertadores.

¿Cómo describes tu paso futbolístico en el equipo íntimo?

Siempre soy un agradecido. Jugué en un club muy grande, en un país que me apreciaba. Fui con mucho profesionalismo, cumplí bien mi función. Me tocó errar un penal en las finales, pero sacando eso de lado mi pasantía en Alianza fue buena. Mi hijo es fanático de Alianza. Está en la formativa de Cerro Porteño, pero sigue a Alianza. Eso me da mucha satisfacción, ya que hice el bien no solo para Alianza, sino para mi familia. Mi hijo creció, es un fanático más de Alianza, y su sueño es jugar en ese gran club.

