Que la fiesta no pare. Universitario de Deportes logró la estrella 27 de su palmarés, de la mano de Jorge Fossati, y el plantel entero continuó con los festejos tras la obtención de la Liga 1 Betsson de la temporada 2023, en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde hace de local Alianza Lima, su clásico rival. Y es que la alegría es tal en tienda crema, que la delegación completa asistió a una reunión particular, en la que el DT uruguayo demostró que no solo es un AS en el banco, sino también en la pista de baile.

Y es que el estratega ‘Charrúa’ no se amilanó al momento de ser requerido por una orquesta de salsa para demostrar sus pasos, lo que generó los aplausos de sus dirigidos y de los asistentes a la fiesta que se llevó a cabo en horas de la noche y que se dio como parte de los festejos por el título nacional de 2023.

Como se recuerda, Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes tras la salida de Carlos Compagnucci del banquillo estudiantil, en un momento complicado de la institución merengue en la Liga 1 Betsson, donde no había comenzado con el pie derecho la misión de alcanzar el título nacional.

Sin embargo, no solo supo cómo enderezar el camino de los cremas y regalarle un nuevo campeonato peruano, sino que también realizó una aceptable presentación en la Copa Sudamericana, certamen internacional del que los nacionales quedaron fuera tras ser eliminados por Corinthians de Brasil.

Universitario alista la fiesta en casa

A través de sus redes sociales, la institución crema anunció el cronograma de venta de entradas para asistir al evento. “Y vamos a festejar, de la mano del campeón. Anunciamos el cronograma de venta de entradas para asistir a la premiación del campeón de la Liga 1 2023″, se lee en el post que realizó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En la imagen, se pudo apreciar que el proceso inició este viernes 10 desde las 11:00 de la mañana, exclusivamente para los socios cremas, socios adherentes y abonados. Mientras que el sábado 11, en el mismo horario, se realizará la venta general. Ojo, se venderán un total de 30 mil tickets y solo se podrá adquirir una entrada por persona.

Es necesario mencionar que la escuadra merengue aún no anunció el precio de los boletos para la ceremonia, los cuales se venderán por la web de Ticketmaster. No obstante, se espera que estos se agoten rápidamente, tal y como lo hicieron durante toda la temporada los hinchas del conjunto estudiantil.





