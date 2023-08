Tomando en cuenta que son los únicos líderes del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, Universitario de Deportes se juega otra final este sábado frente a Binacional, en el estadio Monumental. Por ello, el ‘profe’ Jorge Fossati ya está diseñando su oncena, aunque tiene claro que hay un detalle a favor que juega para sus dirigidos: el apoyo de su gente en las graderías de Ate. Y es que los registros en la era del DT charrúa, en casa, respaldan la fortaleza del equipo cada vez que son locales. Aquí todos los detalles de sus partidos.

Desde su llegada al elenco estudiantil, el estratega ‘charrúa’ acumula 29 compromisos, nueve de ellos por la Copa Sudamericana y 20 por el torneo local. De estas cifras, 18 ecuentros han culminado en victoria para los ‘cremas’, cuatro en igualdad y siete en derrota, números que reflejan la efectividad del cuadro merengue, en lo que va de la temporada 2023.

Sin embargo, si nos enfocamos solo en los catorce partidos que tuvo en casa, es preciso señalar que doce de ellos culminaron en triunfo, mientras que también registró un empate (2-2 contra Goiás; etapa de grupos) y una derrota (1-2 contra Corinthians; play offs), ambos por la Sudamericana.

FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO 01/08/23 Liga 1 C. A. Mannucci 3-0 19/07/23 Play-off Copa Sudamericana Corinthians 1-2 15/07/23 Liga 1 Unión Comercio 2-0 04/07/23 Liga 1 Alianza Atlético 2-0 29/06/23 Copa Sudamericana Gimnasia 1-0 03/06/23 Liga 1 Cusco FC 1-0 20/05/23 Liga 1 César Vallejo 4-0 05/05/23 Copa Sudamericana Indep. Santa Fe 2-0 25/04/23 Liga 1 Sporting Cristal 2-0 21/04/23 Copa Sudamericana Goiás 2-2 10/04/23 Liga 1 Atlético Grau 2-1 25/03/23 Liga 1 Cienciano 3-0 19/03/23 Liga 1 ADT 3-1 10/03/23 Fase Previa Copa Sudamericana Cienciano 2-0

Respecto al torneo local, fueron nueve los partidos que ha dirigido Jorge Fossat, con un importante invicto, ya que todos esos compromisos terminaron en victoria. Aquí podemos señalar las goleadas contra César Vallejo (4-0), por la fecha 16 del Torneo Apertura, o el último 3-0 ante Carlos A. Mannucci, en la jornada 6 del Clausura.

La palabra del DT

Los dirigidos por Jorge Fossati se quedaron con los tres puntos de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, tras vencer 1-0 a Melgar. Si bien el cuadro local buscó la igualdad en el marcador, los ‘cremas’ mantuvieron su arco en cero hasta el final de los 90′, incluso, en los casi 10 minutos de tiempo extra. “Jugamos contra uno de los mejores equipos del Clausura y por eso iba a ser un partido complicado”, indicó el estratega ‘charrúa’.

Con este resultado, Universitario se posicionó como primero del Clausura, un hecho importante, aunque para el propio DT “no define nada”. “Algunos en Lima me preguntaban si este partido era clave, definitivo. Este partido no define nada. Felices por volvernos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando con humildad, autocrítica y a pensar en el próximo rival, que vuelve a ser el partido más importante del año”, argumentó.





