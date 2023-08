Universitario de Deportes es el nuevo puntero de la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, luego de la victoria por 1-0 frente a Melgar, el último domingo. Los dirigidos por Jorge Fossati se quedaron con la ventaja en el marcador, gracias al gol de Alex Valera y al trabajo conjunto de todos los jugadores, quienes cuidaron con todo el arco crema. Todo ese esfuerzo en equipo fue un detalle que no podría dejar de lado José Bolívar.

El lateral-volante de 23 años dio a conocer detalles de cómo el plantel se preparó para este compromiso, con el objetivo de llevarse los tres puntos a casa. “El equipo en la semana entrenó muy duro, sabiendo el rival que nos tocaba. Siempre pensamos que el partido que viene es la final. Tomamos nuestras precauciones, tratamos de contrarrestar el juego de ellos y creo que eso fue lo que pasó”, comentó.

Asimismo, precisó que no están enfocados en la tabla, sino en sacar en cada fecha el resultado favorable. “Los números están hablando por sí solos, vamos partido a partido. No tratamos de ver el tema de números, porque nos distraen. Vamos con mucha humildad”, expresó al término del cotejo en el Monumental de la UNSA.

La palabra del DT

Los dirigidos por Jorge Fossati se quedaron con los tres puntos de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien el cuadro local buscó la igualdad en el marcador, los ‘cremas’ mantuvieron su arco en cero hasta el final de los 90′, incluso, en los casi 10 minutos de tiempo extra. “Jugamos contra uno de los mejores equipos del Clausura y por eso iba a ser un partido complicado”, indicó el estratega ‘charrúa’.

Con este resultado, Universitario se posicionó como primero del Clausura, un hecho importante, aunque para el propio DT “no define nada”. “Algunos en Lima me preguntaban si este partido era clave, definitivo. Este partido no define nada. Felices por volvernos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando con humildad, autocrítica y a pensar en el próximo rival, que vuelve a ser el partido más importante del año”, argumentó.





