Universitario de Deportes empezó a mover sus primeras fichas pensando en el 2026 y el ataque vuelve a ser uno de los puntos que mayor atención genera en Ate, sobre todo por la inminente salida de Diego Churín. En ese escenario, la lista de nombres evaluados por la directiva y el comando técnico se ha ido ampliando en los últimos días, y el que tomó fuerza recientemente es el del uruguayo José Neris, atacante de 25 años que viene de una temporada destacada en Montevideo City Torque. Su perfil, rendimiento y situación contractual lo colocan como una posibilidad real para reforzar la zona ofensiva.

En Universitario tienen claro que necesitan un delantero que pueda complementar a Álex Valera o incluso competir directamente por el puesto, pensando en una temporada donde el club apunta al tetracampeonato y a mejorar su presencia internacional. Por ello, la búsqueda se ha centrado en jugadores de recorrido, con presencia física y capacidad para adaptarse al ritmo del fútbol peruano, y Neris cumple con varios de esos requisitos.

El nombre del uruguayo surgió después de varias semanas en las que también se mencionó a otros posibles refuerzos, como Facundo Callejo y el mediocampista Gonzalo Nápoli. Su caso llamó la atención por su rendimiento reciente: 16 goles con Montevideo City Torque durante el 2025, cifra que terminó de consolidarlo como un centrodelantero luego de pasar por etapas como extremo y mediapunta en River Plate y Albion FC.

Una de las razones por las que Neris es visto con buenos ojos es su versatilidad. En sus inicios se movía más por los costados, pero evolucionó a un rol mucho más asociado al área. Esa adaptación lo convirtió en una carta atractiva para equipos que buscan un ‘9’ que pueda cumplir diferentes funciones, algo que en Universitario valoran de cara a un año con doble competencia.

Otro punto clave en esta posible operación es la situación contractual del jugador. Aunque actualmente milita en Montevideo City Torque, su pase pertenece a Colón de Santa Fe. Todo indica que el club argentino no lo tendría en sus planes, lo que permitiría que Neris quede con libertad para negociar directamente un nuevo vínculo. Eso abre una ventana para que la ‘U’ intente convencerlo con la opción de disputar la Copa Libertadores.

José Neris el delantero uruguayo que jugaría por Universitario | Foto: Montevideo City Torque

Aun así, desde el club merengue no han dado el paso definitivo. Según el periodista, Enrique Vega, no existe comunicación formal con la agencia que maneja al delantero, aunque esto podría cambiar en cualquier momento si el comando técnico considera urgente cerrar una alternativa en ataque. La evaluación interna continúa y el uruguayo no es el único nombre en carpeta.

Lo cierto es que Universitario quiere evitar repetir los problemas que afrontó en temporadas anteriores, cuando la falta de recambio en la delantera terminó afectando el rendimiento del equipo crema. Neris, con 25 años, proyección y una temporada sólida, se presenta como una opción que encaja en el perfil que busca Jorge Fossati para fortalecer el plantel crema.

