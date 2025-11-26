Universitario de Deportes va por la gloria en el 2026. A la espera de la decisión final de la continuidad de Jorge Fossati, que va por buen puerto luego de la última reunión con la directivo, en el club vienen trabajando en los refuerzos y saben que diciembre es un mes decisivo: la mayoría de futbolistas están por vencer contrato y otros tienen la confirmación de que pronto quedarán libres. En ese sentido, se sumó un nombre más a la agenda del tricampeón peruano: el volante argentino Matías Palavecino, de último paso por Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno.

Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes y en los próximos días ese deseo podría transformarse en una propuesta formal. “Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno”, adelantó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (antes Twitter).

Este futbolista se suma al charrúa Gonzalo Napoli, mediocampista del Liverpool de Uruguay, quien también está en el radar del cuadro crema para la próxima temporada. Es casi un hecho que el refuerzo en dicha zona vendrá del extranjero, por ello Álvaro Barco y la gerencia deportiva del club siguen llenando la agenda para elegir al indicado y comenzar pronto con las negociaciones.

En el caso de Palavecino, se formó en las divisiones menores de Rosario Central y debutó profesionalmente en 2019. Luego jugó en el ASIL Lysi de Chipre (2019-2020), regresó al fútbol argentino con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y tuvo un paso por Patronato antes de recalar en 2023 en Coquimbo Unido en Chile, donde luce la camiseta número ‘10′ en su segunda etapa en el club sureño.

Matías Palavecino viene de salir campeón en Chile con Coquimbo Unido. (Foto: @matias_palavecino / Instagram)

En 2025 ha ratificado su buen momento con siete goles y 10 asistencias en 37 partidos, contando el torneo de Primera División y la Copa Chile. Recientemente dijo que disfruta su presente en Coquimbo Unido, pero no descarta dar el salto hacia un club más grande en el futuro. Universidad Católica de Chile sería uno de los interesados en contratarlo, según algunos reportes de la prensa chilena.

Ojo que hay otros sectores de la cancha donde también podrían haber novedades para el 2026. Se supo que Universitario ya tiene conversaciones con un carrilero (puede jugar como extremo o lateral) de nacionalidad colombiana y uno de los apuntados sería José Enamorado, quien jugó las últimas tres temporadas en Junior de Barranquilla y en su momento también estuvo en el radar del cuadro crema.

En cuanto a las salidas, la primera baja confirmada es la de Diego Churín, quien no renovará contrato al no cumplir ciertos objetivos debido a su bajo rendimiento. El delantero no cumplió las expectativas en la posición, y así se liberó el primer cupo de extranjero. Su futuro estaría de vuelta en Cerro Porteño de Paraguay.

Por otro lado, Williams Riveros y Matías di Benedetto comenzaron su proceso de nacionalización y el plan es inscribirlos el próximo año como peruanos, sin ocupar plaza de extranjeros. En ese caso, el club podría apostar por fichar un zaguero más foráneo y también apuntar al reemplazante de Sebastián Britos, quien tampoco continuaría en Ate. El regreso de Diego Romero podría hacerse realidad.

Jorge Fossati campeonó en 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Universitario)

