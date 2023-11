La temporada del fútbol peruano terminó, siendo Universitario de Deportes el equipo que se proclamó campeón después de vencer a Alianza Lima en los Play Offs. Si bien Jorge Fossati y sus dirigidos se han tomado algunos días para celebrar, el cerebro del primer equipo es consciente de que ya debe comenzar a planificar lo que será el armado de su plantel con miras al próximo año, teniendo como objetivo principal el bicampeonato y una actuación importante en la Copa Libertadores, tomando en cuenta que se celebrará el centenario de la institución estudiantil.

Por ese motivo, el tema de los fichajes y salidas comienzan a rondar las oficinas de Ate, siendo el director técnico uruguayo el principal encargado de tomar las decisiones que serán claves con miras a los objetivos planteados para la temporada entrante con los cremas.

En ese sentido, uno de los nombres que se volvió tendencia alrededor de Universitario de Deportes, fue el de Yoshimar Yotún, mediocampista que es del agrado de Jean Ferrari (administrador temporal del club estudiantil) y por el cual fue consultado Jorge Fossati, aunque la respuesta no estuvo del todo ligada a la del directivo.

“Por ahora, estamos en el análisis interno. Jean (Ferrari) no me ha dicho nada al respecto. Soy sincero, nos reunimos con él hace diez minutos, pero hablamos de otros temas y no de futbolistas”, sostuvo el entrenador del combinado merengue en diálogo con RPP.

Jorge Fossati vivió intensamente las finales entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, resaltando la importancia de lo logrado ante el rival de siempre, y en condición de visitante, lo que le agrega mucho más valor al objetivo para el que fue contratado en marzo de 2023.

“El título tuvo cosas especiales. Parece que los astros se alinearon y, para los creyentes, Dios metió la mano. Nos impusimos a un gran rival. Ganar el título en la cancha del rival, con una victoria, no es cosa de todos los días. Es una maravilla”, añadió el estratega uruguayo que alcanzó su primer título en la Liga 1 Betsson.

Jorge Fossati se puso de rodillas ante imagen del Cristo Moreno (Foto: @samoanopro)

El análisis final sobre la final con Alianza

Si bien el tema deportivo fue destacado por todos dentro de Universitario de Deportes, Jorge Fossati no pudo evitar mostrar su malestar por la acción tomada por Alianza Lima (apagaron las luces del estadio ni bien culminó el clásico de revancha), la misma que -desde su punto de vista- pudo acabar en una tragedia.

“Me sorprendió y me preocupó que se apagaran las luces. Lo primero que atiné a pedir fue que todos vayan al medio porque no sabes lo que puede venir. El que tomó la decisión no midió las consecuencias. Pudo haber sido grave. Lamento la imagen que dejó del fútbol peruano”, sostuvo el DT merengue.

A su vez, Jorge Fossati se tomó un tiempo para hablar sobre el presente de Alianza Lima, donde su compatriota, Mauricio Larriera, fue cesado del cargo tras perder la final con el cuadro merengue, luego de tomar las riendas del club después del paso de Guillermo Salas por el equipo blanquiazul.

“Los clásicos suelen ser partidos que traen consecuencias, especialmente si no estás muy seguro. Es difícil opinar sobre otra institución (con relación a la salida de Mauricio Larriera de Alianza Lima). Lo conozco y sé las cualidades de él y de su cuerpo técnico”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Perú vs. Bolivia se enfrentan en un partido decisivo en el que a ambos les urge ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.