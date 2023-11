Universitario de Deportes sigue planificando al detalle toda la temporada 2024. Luego de las celebraciones del título nacional (derrotaron 3-1 en el global a Alianza Lima), la directiva crema viene trabajando en la conformación del plantel que celebre a lo grande los 100 años de la institución. Y uno de los jugadores que la administración de Ate busca es Yoshimar Yotún, gracias a su buen pie, su hoja de vida y liderazgo en el campo. No obstante, ello generó diversas reacciones, pues desde Sporting Cristal no están dispuestos a dejar ir al volante. “No tenemos la mínima intención de que él pueda ser transferido”, precisó Joel Raffo -titular rimense- en declaraciones a ESPN ( ver nota ). Ahora, ¿qué dijo Jean Ferrari al respecto?

El administrador del club de Ate no dudó en responder las palabras del mandamás del elenco rimense. “La posibilidad de contar con Yoshimar Yotún fue un tema que lo quise hacer abierto, porque creo que no hay nada que esconder. Nosotros ya hemos empezado conversaciones con su representante. Si se da bien, sino no pasa nada”, indicó el administrador merengue a Nativa TV.

A ello agregó que “si es que su contrato [de Yotún] dice que hay un tipo de cláusula y si el jugador tiene la intención, lo que diga Joel Raffo al final va a quedar a un costadito. Porque eso depende mucho del jugador y de la propuesta, pero si dice que no, respetaremos”.

Yoshimar Yotún ha sido clave en la campaña de Sporting Cristal, con un total de 35 paridos a lo largo de este 2023, 25 por el torneo local y ocho a nivel internacional; incluso, marcó seis goles y tuvo cuatro asistencias. Por todo ello, además de lo que representa para el club, Joel Raffo fue tajante al afirmar que “él está bajo contrato con nosotros, el compromiso es pleno, la confianza es plena. Es natural que otros equipos puedan manifestar su intención de contar con él, pero nosotros no tenemos ningún tipo de apertura para conversar sobre esa posibilidad”.

Yotún no es el único

Depor pudo conocer que Yoshimar Yotún no es el único refuerzo que Universitario tiene en carpeta, pues también está en negociaciones por volver a contratar al volante mixto Jesús Barco, quien estuvo la última temporada vistiendo la camiseta de Sport Boys. En más de una oportunidad, el propio jugador confesó ser hincha de la institución merengue, por lo que la voluntad de llegar está, además de contar con el visto bueno del comando técnico.

De momento, la administración y el cuerpo técnico, liderado por Jorge Fossati, vienen analizando algunas renovaciones y refuerzos para la siguiente campaña. Uno de los que se quedaría sería Andy Polo, al igual que el atacante Jorge ‘Tunche’ Rivera; a su vez, el defensa argentino Matías Di Benedetto. Respecto al caso de Luis Urruti, en las próximas horas se debe definir si continúa o no en Universitario (ojo, Cienciano lo tiene en la mira).





