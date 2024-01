Minuto 3 del primer tiempo del partido entre Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci, Edison Flores recibe un balón y entra en el área oponente, siendo derribado por Pablo Míguez, siendo Diego Haro el encargado de pitar la pena máxima en favor de los dirigidos por el profesor Fabián Bustos en el duelo que marcó su debut en el campeonato local. Lejos de ponerse nervioso por su primera gran responsabilidad en el equipo, fue Diego Dorregaray el encargado de transformar el disparo en gol, desatando la alegría de los hinchas cremas.

Tras el encuentro, fue el mismo ‘Dorregol’ el encargado de dar a conocer sus reacciones sobre el compromiso contra los carlistas, el mismo que también le permitió llegar a su primera anotación oficial con el conjunto estudiantil, luego de su llegada a inicios de año para pelear el puesto de centrodelantero con Alex Valera..

“Siempre es bueno arrancar con goles. Contento en lo personal. Vamos a seguir trabajando para que vengan muchos más. Acá, lo importante es que el equipo pudo ganarle a un rival muy difícil. Este es el camino, con la humildad que se merece. A seguir trabajando para seguir mejorando”, sostuvo el jugador de Universitario de Deportes en diálogo con Radio Ovación.

Diego Dorregaray es consciente de que la pelea por el puesto no será nada sencilla en el combinado estudiantil, pero también sabe que con el trabajo constante podría ganarle la pulseada a Alex Valera en las preferencias de Fabián Bustos, más aún tras tomar en cuenta que el delantero nacional está suspendido tres jornadas más.

“No es fácil marcar en el primer partido, esto me da confianza para seguir mejorando. Con el esfuerzo del equipo los goles van a venir solos, trabajando”, agregó el jugador argentino que viene cumpliendo su primera temporada con el conjunto estudiantil, luego de su paso por Chipre.

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante la pretemporada, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO