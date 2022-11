Universitario de Deportes culminó su participación oficial y es turno de los directivos, junto al comando técnico de Carlos Compagnucci, armar un equipo competitivo: tienen el reto de lograr el título nacional y participar con todo en la Copa Sudamericana. Por lo pronto, uno de los temas que está en agenda es las plazas de los extranjeros, y el último jueves ya confirmaron que Federico Alonso no seguirá. Ahora, ¿qué pasará con Hernán Novick, Luis Urruti, Claudio Yacob y Alberto Quintero?

En esta nota, ponemos a tu alcance algunos avances que se están tomando dentro del club para llegar a decisiones con relación al armado final de su plantel para el 2023. Ojo, la pretemporada arrancará el próximo 5 de diciembre.

El ‘caso Hernán Novick’

Hernán Novick es uno de los extranjeros que aún posee contrato con Universitario (por todo el 2023). A pesar de ello, el ‘Mago’ no es del todo considerado por Carlos Compagnucci, por lo que cabe la posibilidad de que no tenga espacio en el plantel del DT crema con miras a la próxima temporada. No se descarta resolución de contrato o préstamo a otra institución.

Hernán Novick tiene contrato con Universitario hasta diciembre 2023. (Foto: GEC)

Las intenciones con Yacob

Claudio Yacob fue el refuerzo más señalado por los hinchas del conjunto merengue. El argentino llegó con la idea de reemplazar a Ángel Cayetano en la primera línea de volantes, pero su estado físico y algunas lesiones no le permitieron sumar los minutos deseados con la ‘U’ (apenas 217′). Si bien fue pedido del DT y todavía tiene contrato, desde la gerencia deportiva no están del todo contentos con su rendimiento. Es decir, se buscará la resolución de contrato.

Claudio Yacob tiene contrato en Universitario hasta finales del 2023. (Foto: Universitario de Deportes)

El esfuerzo de Urruti por quedarse

Luis Urruti ha demostrado su intención de quedarse en Universitario, pero sabe que el tema de su nacionalidad no lo ayuda mucho. Por ese motivo, inició los trámites en migraciones, aunque los tiempos podrían convertirse en su nuevo enemigo. De conseguirla antes de iniciar el campeonato, sus opciones de quedarse aumentarían significativamente.

Luis Urruti es jugador de Universitario desde la temporada 2020. (Foto: Universitario de Deportes)

Quintero con pie y medio fuera del club

Alberto Quintero es el único jugador que pudo conseguir su nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero la próxima temporada. Sin embargo, su rendimiento en Universitario no le aseguró un puesto en el primer equipo para 2023, por lo que es una gran posibilidad de que pueda caer en otra escuadra de la Liga 1. Tendría una oferta de Cienciano.

Murrugarra se quedará en Ate

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel; entre ellas, se encuentra la de Jorge Murrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. “Está claro que nosotros queremos seguir contando con Murrugarra. Ya las negociaciones las está teniendo Manuel Barreto con los representantes de los futbolistas. En el caso puntual de Murrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada”, indicó para Willax Deportes.

Asimismo, Jean Ferrari sostuvo que “siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se logró el objetivo, que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año”.





