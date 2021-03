En UTC de Cajamarca no cayó nada bien la suspensión del choque ante Universitario de Deportes, programado por la fecha 3 de la Liga 1. Miguel Curiel fue uno de los integrantes del ‘Gavilán Norteño’ que alzó su voz de protesta ante la decisión de la Liga Profesional de Fútbol.

“El año pasado a UTC lo hicieron jugar con 14 jugadores. Universitario tienen un plantel mucho más amplio. Creo que llegan a 30 jugadores. Si tienes en tu plantilla a chicos de 18 años es porque están capacitado para jugar al fútbol profesional, sino para que lo tienes en tu plantilla”, dijo a Full Deporte por Depor.

“Sino pueden formar 11 y algunos suplentes se puede suspender el partido, pero en caso puedan contar con más jugadores si de debería disputar el partido. ¿Por qué se tendría que suspender? ¿Será porque se trata de Universitario?”, acotó.

El atacante de 33 años también apuntó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debería actuar con mano dura con respecto al tema de los protocolos y las penalidades para quienes incumplan el reglamento.

“Los protocolos deben estar escritos y las sanciones drásticas. La persona que los rompe ya sabe a lo que se atiene. Va a tener conocimiento que lo pueden expulsar de su equipo o una inhabilitación por varias fechas en el torneo. Sino no se va aprender y vamos a seguir en el mismo círculo. Van a tener que reprogramar algunos partidos y el campeonato va a terminar en marzo del próximo años”, afirmó.

“Yo creo que por un tema de eficacia y para un descarte al 100% deben realizarse pruebas moleculares. Yo tuve el virus. Cuando me sacaron la primera antígena me salió negativo y al día siguiente me hice la molecular y salió positivo. Eso quiere decir que la prueba antígena no te arroja un resultado alto de eficacia”, finalizó.





