Universitario de Deportes consiguió un empate sobre la hora ante Alianza Atlético, con gol del juvenil Piero Quispe (2-2). Los ‘cremas’ mostraron una alineación de jóvenes por temas de lesiones y suspensión que los llevaron a tener problemas por ciertos tramos del encuentro. Sin embargo, para el próximo partido de Liga 1 ante UTC ya podrán contar con tres de los habituales titulares: Armando Alfageme, Hernán Novick y Alberto Quintero.

El uruguayo Hernán Novick se convirtió en uno de los jugadores más influyentes de Universitario en la Fase 1 (en 590 minutos ya registra cuatro goles): su juego lo hace ver como ‘el diferente’ y esto agrada en el equipo que busca también aumentar su estadía. Sin embargo, no pudo ser utilizado en el arranque del certamen, por suspensión.

Armando Alfageme, por su parte, es otro de los jugadores que, habitualmente, forma parte del once titular de Ángel Comizzo y su regreso dará jerarquía al mediocampo de los dirigidos por Ángel Comizzo: su posición es clave porque sabe jugar entre los centrales del conjunto merengue.

Alberto Quintero es el último en sumarse también al equipo de Universitario de Deportes luego de quedar eliminado de la Copa Oro con Panamá. El delantero volverá a Perú luego de ser cedido a su selección y tendrá la oportunidad de entrar el once titular: desde este jueves se sumaría a los trabajos con el resto del plantel.

El afán de no perder el paso en la Liga 1 es una constante en Universitario de Deportes y la presión de ser un equipo grande también influye en ello. Por esta razón, Ángel Comizzo necesita el plantel completo para afrontar lo que resta del torneo y buscar ser ganadores de la Fase 2. Eso sí, el técnico declara que esto no influye en su rendimiento: “Yo no lloro si me faltan jugadores para jugar determinados partidos. No soy llorón”.

Piero Quispe y su primer gol con Universitario de Deportes

El pasado lunes, Universitario de Deportes caía ante Alianza Atlético y, en los últimos minutos, apareció Piero Quispe para anotar el gol del empate. El jugador fue titular por primera vez y había sido promovido al primero equipo hace algunos meses, pero ya celebró su primer tanto con los merengues.

Tras el encuentro, en entrevista a GOLPERU, el mediocampista se mostró contento y agradecido por su buen partido: “Gracias a Dios se logró el empate y mi primer gol. Mi agradecimiento a Dios porque con él salen todas las cosas. El primer tiempo me dijo que juegue de extremo y me meta al medio y en el segundo tiempo jugué de 10 detrás del delantero”, indicó Piero, quien antes de llegar a Universitario hizo las divisiones menores en la Academia Héctor Chumpitaz.

Universitario: Piero Quispe, de 19 años, logró empate agónico ante Alianza Atlético por Liga 1. (GOLPERÚ)

