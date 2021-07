Ángel Comizzo declaró tras el duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético por la fecha 1 de la Fase 2. El estratega argentino fue muy claro y afirmó que él no se lamenta por la falta de jugadores, en relación a las ausencias de Enzo Gutiérrez, Hernán Novick, Armando Alfageme, Aldo Corzo y Alberto Quintero.

El técnico crema analizó el empate y afirmó que “no se pueden confiar con este tipo de rivales, los cuales tienen buenos jugadores”. Asimismo, señaló que desde la Fase 1, el elenco de Sullana “es un equipo que está bien dirigido y estructurado con buenos elementos”.

Además, habló sobre su gran relación con Jahir Butrón, entrenador del Alianza Atlético, a quien elogió por sus grandes modificaciones en la segunda mitad del encuentro. Eso sí, aseveró que será necesario que Universitario corrija los errores, para lograr el tan ansiado título.

A nivel general, Comizzo señaló que está satisfecho con la actuación de su plantel en el duelo de hoy, destacando a los jóvenes que estuvieron presentes en el Miguel Grau del Callao.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en sus declaraciones, fue cuando respondió la pregunta sobre las ausencias de Enzo Gutiérrez, Hernán Novick, Armando Alfageme, Aldo Corzo y Alberto Quintero. En el caso del argentino y uruguayo, ambos se encuentran suspendidos, mientras que los peruanos están superando una lesión. ‘Chiquitín’, por su lado, está disputando la Copa Oro con la Selección de Panamá.

El DT mencionó lo siguiente: “Yo no lloro si me faltan jugadores para jugar determinados partidos. No soy llorón”. Eso sí, señaló que el plantel cuenta con más elementos de la misma calidad de los internacionales.

Por otro lado, Comizzo hizo un hincapié y aclaró que la directiva nunca le cumplió el pedido de traer un lateral derecho, pero destacó la actuación de Cabanillas y Zeballos, a quienes elogió y afirmó que se encuentran con un gran nivel.

Por último, se refirió al retorno de Iván Santillán, de quien aseguró que no está apto para volver tras sufrir una recaída en su lesión. Ahora, tras la salida de Luis Urruti, los cremas deberán replantear y prepararse para el duelo ante UTC por la Jornada 2.





