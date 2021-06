No son semanas sencillas para los dirigidos por Ángel Comizzo. En la Copa Libertadores quedaron eliminados y no alcanzaron cupo a la Sudamericana; en la Liga 1 no llegaron a la final de la Fase 1; y en la Bicentenario tropezaron con Deportivo Coopsol. Por ello estos días de trabajo son claves en Universitario: la idea es llegar con todo a la Fase 2. Y en medio de ese camino, este sábado por la mañana jugaron un partido amistoso con Melgar.

El cuadro de Néstor Lorenzo demostró por qué hicieron una gran campaña en el plano internacional y derrotaron 1-0 a los cremas, en Campo Mar. El tanto para el conjunto ‘rojinegro’ se dio gracias a Freddy Oncoy, a los 14 minutos del primer tiempo. Ojo, para esta segunda parte del campeonato, el conjunto arequipeño ya no tendrá que disputar dos torneos. Es decir, concentrarán todo su esfuerzo en la Liga 1.

Los dirigidos por Ángel Comizzo alinearon con Diego Romero, Nelinho Quina (Luis Valverde), Federico Alonso, José Rugel, José Zevallos (Yamir Ruidíaz), Armando Alfageme (Christian Flores), Rafael Guarderas, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Nelson Cabanillas y Guillermo Larios.

Ojo, Universitario tendrá libre este domingo y desde el lunes regresan a los trabajos desde las 8 am. Arrancarán con una pretemporada a doble turno.

El presente de ambas escuadras

Otro de los detalles es que ambas escuadras tienen jugadores con la Selección Peruana, por la Copa América. Por el lado de Universitario están José Carvallo y Aldo Corzo; por Melgar Carlos Cáceda, Alexis Arias y Luis Iberico.

En la primera parte del campeonato local, así les fue en la tabla acumulada: los dirigidos por Ángel Comizzo se ubican en el puesto 5, con 13 unidades. El cuadro de Néstor Lorenzo en el 14, con solo seis puntos. Ambas instituciones integraron el grupo A.





