No cabe duda que Piero Quispe atraviesa un gran momento con Universitario de Deportes. Y es que el mediocampista nacional, quien se consolidó como titular en el equipo ‘merengue’, suma dos goles y una asistencia (en Liga 1 y Copa Sudamericana) en la presente temporada. No obstante, en la previa del encuentro ante Deportivo Garcilaso, el futbolista de 21 años habló sobre su estadía en el elenco de Ate y reveló detalles de la vez que casi deja el club en el 2021, por presión de Ángel Comizzo. Asimismo, no dudó en elogiar el trabajo de Jorge Fossati, director técnico del cuadro crema, quien suma cinco victorias consecutivas en el actual curso.

“El profe nos da seguridad y tranquilidad. Me habla y al grupo también. Es lo principal para un jugador que el entrenador te brinde confianza. Ahora estoy jugando libre, lo estoy haciendo bien. Me pide que ayude en la marca”, fueron las primeras palabras del futbolista peruano en una entrevista para el programa ‘Cojo y Manco’ de YouTube.

Del mismo modo, reveló las exigencias de Jorge Fossati en la escuadra ‘merengue’: “El profesor me pide que pise el área contraria. En la Academia Héctor Chumpitaz jugaba como extremo derecho, mientras en la U juego de 10. Me gusta estar en el mediocampo. Universitario me vio en la Copa Federación. Mis papás me cuentan que desde chiquito me gustaba jugar”.

Consultado sobre por qué equipo le gustaría fichar, Piero Quispe reveló que uno de sus sueños es arribar a la Primera División de Portugal. “Me gustaría jugar en el Sporting de Lisboa. Soy hincha del Barcelona. Me gusta Boca Juniors”, sostuvo.

La vez que casi deja Universitario

En un pasaje de la entrevista, Piero Quispe brindó detalles de la temporada 2021. En esta última, el mediocampista nacional estuvo muy cerca de dejar la institución ‘merengue’, tras no compartir con la metodología de trabajo del entrenador Ángel Comizzo.

“Comizzo me hizo vivir en Campomar 9 meses y en época de pandemia no podía salir, estaba lejos de mi familia y no jugaba. Yo hablé con mi representante y le dije llorando que me quería ir de la U, que no aguantaba más, pero él fue el que me dijo que me quede”, señaló.





