¿Considera que hoy está viviendo el sueño de un ‘Chicho’ Salas de niño o tal vez de cuando era futbolista y ya pensaba en ser director técnico más adelante?, ¿Es este el gran sueño de Salas, hincha de Alianza Lima?

De repente ni soñando salía tan perfecto . Desde que asumimos el año pasado el primer equipo de Alianza Lima, venimos teniendo una estadía muy bonita. Con retos difíciles, complicados en el inicio, pero logramos salir de ahí y campeonar en el Torneo Clausura. Disputé por primera vez un torneo nacional como comando técnico y salió todo de la mejor manera, campeonando. Sin embargo, creo que el sueño sigue, no dejo de hacerlo (de soñar). Nos sentimos en casa, estamos contentos y muy comprometidos. Estoy seguro que este 2023 será un gran año.

Le ha tocado estar ante Racing en el 2020, pero ahora se viene el gran reto que es afrontar un torneo internacional ya como técnico principal, ¿qué le genera emocionalmente y cómo lo está llevando el equipo?

En aquel encuentro no pude ser interino, por un tema de documentación no pude estar, así que no lo sumo a mi currículum. Este partido contra Paranaense va a ser mi primer duelo internacional entre clubes . Vamos a enfrentar un torneo de gran nivel, con grandes rivales. No solamente los que nos tocó en la serie, pues creo que todos los que participan de la Copa Libertadores son bastante buenos, con mucha gente de experiencia y grandes jugadores. Nos tocó en este grupo dos equipos brasileños y Libertad de Paraguay, y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, de la potencia de los equipos de Brasil. Pero, también lo que podemos dar nosotros. Hemos formado una gran plantilla, con gente que tiene mucha hambre, muchos sueños, muchas ganas de ganar y deseo de competir. Eso es importante. Estamos confiados de que vamos a hacer una gran Copa, pero partido a partido, sin prometer nada.

Entonces, ¿hay que tener mayor cuidado con los equipos de Brasil?

La realidad es que los equipos brasileños están por encima de todos, no solamente de los peruanos, sino incluso de los argentinos. Son rivales fuertes, de consideración, pero sabemos también que tenemos un buen plantel. Sé lo que pueden dar los muchachos, lo comprometidos que están con el proyecto y la cabeza que tenemos. Estoy seguro que vamos a tener un buen torneo, que vamos a dar alegría y nos vamos a jugar partido a partido.

¿El objetivo es superar la fase de grupos?

No puedo pensar en pasar de fase de grupos sin jugar el primer partido de la Copa Libertadores, que será con Paranaense en Matute. Lo importante es que tenemos una buena ‘racha’ de local. Somos muy fuertes ahí.

También influye la hinchada …

Claro que sí, muchísimo. Es importante lo que hemos logrado de local a lo largo del torneo. Aunque de visita también. Donde hemos estado siempre el hincha nos ha acompañado. Pero, de local somos muy fuertes. Estoy seguro de que vamos a continuar así, que se va a reflejar en la Libertadores. Confío mucho en mis jugadores.

¿Cómo se está trabajando el aspecto psicológico? El año pasado los buenos resultados que tuvieron los clubes locales a nivel internacional fue porque se hizo mucho hincapié en este punto.

Se trabaja duro acá. Tenemos profesionales que están trabajando en el tema psicológico de los jugadores y de todo el plantel en general. Sabemos que el equipo juega mucho. Tenemos futbolistas de mucha experiencia, con cabeza, que no disputarán su primera Copa Libertadores. Somos conscientes de lo que viene, de todo lo que tenemos que asumir. Pero, también somos muy respetuosos del pasado, de todo lo que ocurrió. Aún así, de aquí para adelante, como ocurrió el año pasado cuando asumimos, es otra historia. Estamos cambiando un poquito la historia del club . Campeonamos el Clausura, hemos alcanzado un título nacional, ahora iniciamos bien el Torneo Apertura, con pocas participaciones, en plazas difíciles, que no son las que tendremos internacionalmente por la dinámica, el contexto, las situaciones, pero hemos empezado bien, que no ha sido el caso en años anteriores. Así que creo que estamos llegando en buenas condiciones. Sabemos que tenemos que mejorar, pero ya se está viendo y planteando una idea de juego que queremos alcanzar afuera.

Un triunfo en Copa Libertadores fortalece el sueño que me comenta que vive con Alianza Lima …

Sería buenísimo. No me gusta prometer, pero lo que sí prometo a la hinchada es que el equipo se va a dar íntegro, que va a salir con mucha hambre y con toda la actitud del mundo para ganar y quedarse con los tres puntos aquí en Matute, sin pensar en la historia. Eso ya está hecho, ya pasó, lo que hagamos de aquí en adelante es otra cosa.

Antes de la Copa se viene Cienciano, ¿cómo se encuentran los futbolistas que terminaron sentidos ante Atlético Grau como Christian Cueva, Yordi Vílchez y Pablo Sabbag?

No quiero pecar de irrespetuoso, pero primero estamos pensando en el día sábado, porque el partido contra Cienciano nos va a mantener en la punta, peleando el campeonato sin darle ventaja a nadie, más ahora que tendremos dos torneos. Estamos bien, el equipo está bien. Christian Cueva se está recuperando, al igual que Vílchez y Sabbag. Zambrano viene de viaje y lo vamos a recuperar en estos días. Estoy seguro de que vamos a llegar bien. Estamos trabajando para quedarnos con los tres puntos, porque lo necesitamos, pensando en el torneo local y luego en lo que viene el martes.

La Liga 1 la idea es ganarla …

De todas maneras. Tenemos plantel y jugadores que quieren estar bien en ambos campeonatos.

Quien tuvo un buen retorno a la titularidad el último sábado fue Ángelo Campos, ¿cómo vio su participación ante Atlético Grau?

Muy bien. Franco cuando le tocó lo hizo bien, ahora Ángelo. Son jugadores de mucho nivel. Creo que Alianza Lima tiene arqueros para los próximos cinco o diez años, no va a tener que buscar porque hay porteros de gran nivel y formados en casa.

¿Qué le han parecido los partidos de la selección peruana y cómo viene trabajando con Carlos Zambrano el tema de las expulsiones? Ya ocurrió en el clásico y ahora con la seguidilla de partidos va a ser importante tenerlo siempre disponible.

Primero felicitar al profesor Juan Reynoso porque ha enfrentado a dos rivales difíciles, rivales que todos quisieran tener y es ahí donde uno saca mejores conclusiones, con equipos de gran talla. Lo hemos visto bien a Carlos, lo hemos visto compitiendo (ante Marruecos). Sabemos de su temperamento, de su actitud, las ganas y el deseo que tiene por competir cada pelota, cada juego, cada partido. Él nos da ese plus, es un jugador que todo el mundo quisiera tener. Muy temperamental y con una gran experiencia. Lo vimos muy bien ante Marruecos, una selección ofensiva y de gran talla mundial, lo que nos pone contentos. Estoy seguro que eso lo ha repotenciado para lo que se nos viene con el club.

¿Qué se sabe de Cristian Benavente?

Está recuperándose, está bastante mejor, siguiendo su rehabilitación en España. El club lo está apoyando, nosotros también. Esperamos en el corto plazo tenerlo con nosotros, porque es parte fundamental del equipo.

¿Algo que le quiera decir al hincha?

Que sigan apoyándonos. El sábado es un partido fundamental para nosotros ante Cienciano y luego ante Paranaense Copa. Estoy seguro que será otra la historia y tendremos un gran inicio de Libertadores. Nos irá muy bien en ambos torneos, porque los jugadores están muy comprometidos.

