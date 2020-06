José Marín/Renzo Bravo de Rueda

¿Qué opinión les merece el atentado a las sedes de Indecopi y luego el comunicado que envió Gremco?, ¿son ustedes los que armaron este escenario?

Raúl Leguía: En principio nosotros rechazamos todo tipo de violencia. Es más, Solución y Desarrollo desde el año 2015 estuvo en contra de las situaciones de violencia que había en la barra en ese entonces, y nosotros denunciamos todos estos hechos. A Solución y Desarrollo no le pueden endilgar temas violentos porque esa no es nuestra actitud; nosotros denunciamos de manera directa, como lo hemos hecho a Indecopi haciendo una denuncia a sus funcionarios, se ha hecho también en el Congreso, como se tiene que hacer. El tema de legalidad se hace en esas instituciones. Lo demás es un tema policial que yo no voy a comentar.

Franco Velazco: Nosotros rechazamos cualquier acto de violencia y creo que ustedes son testigos porque vinieron siguiendo atentamente las redes sociales, nosotros hemos afrontado esto con nombre propio y poniendo la cara. Tanto es así que Gremco ha emitido un comunicado sindicándonos a nosotros directamente por llevar adelante una serie de actos que están relacionados con el evento lamentable ocurrido en Indecopi, sino también por otras supuestas difamaciones.

Disculpe que lo corte señor Leguía, ¿el tema de la presentación de documentos que ustedes le han hecho a Indecopi se verá afectado por estas últimas renuncias o tendrá su curso regular?

Raúl Leguía: Esperemos que no porque la verdad antes de que haya cualquier Junta de Acreedores, tiene que haber el pronunciamiento de Indecopi sobre las impugnaciones que se presentó a la Junta de Acreedores donde fue nombrado (Carlos) Moreno y sobre todo de otros casos importantes, como es la reducción del crédito de Gremco y por último el resultado del megaoperativo. Entonces antes de una lavada de manos que pretendían hacer los señores (Ivo) Gagliuffi y (Jaime) Dupuy, esperemos que los nuevos integrantes de la presidencia y de la comisión concursal, accedan de acuerdo a ley de lo que he indicado.

Franco Velazco: Estamos a la espera de que la comisión de procedimientos concursales se pueda pronunciar respecto a la solicitud de reducción de créditos que se pidió por los famosos siete millones, 300 mil soles, que quedan evidenciados a través de medios probatorios que también se han expuesto públicamente a través de facturas, contratos, transferencias de Coril a favor de Gremco. Esa solicitud data del 18 de diciembre del 2019 y curiosamente esta comisión, que ahora comienza a saltar del barco, ha dejado sin respuestas. Están también pendientes las impugnaciones a la Junta de Acreedores del 14 de febrero, las cuales se presentaron la última semana de febrero y digamos las conclusiones que debería arrojar el megaoperativo, que para nosotros debería dar claras luces respecto a todos los actos irregulares que se cometieron en el procedimiento concursal de la ‘U', que no solamente implicaría a Carlos Moreno, Gremco, sino también a terceros que aparentemente habrían utilizado empresas fantasmas, empresas cáscaras para beneficiarse de pagos encubiertos por debajo de la mesa.

Ahora, respecto a una eventual demora por estos cambios, el hincha, la opinión pública y los medios de comunicación tienen que tener claro que Indecopi no resuelve sobre personas. Indecopi es una institución pública que tiene la obligación de resolver inmediatamente porque los trámites y los plazos procesales no se suspenden por falta de algún funcionario. Para eso en el derecho existe el intinerato, así como existe en el fútbol, ya debería la comisión de proceso concursales tener un representante interino que pueda atender los temas de la ‘U', porque finalmente si bien se ha señalado a determinadas personas como responsables, la responsabilidad la tiene la institución.

¿Hay una posibilidad de que las personas que salieron de Indecopi hayan dejado decisiones tomadas o las personas que asumen el intinerato podrían analizar la problemática del club y tomar una posición en base a lo que ellos crean correcto?

Franco Velazco: Normalmente en los procedimientos administrativos, los funcionarios avanzan hasta que ejercen el cargo, nosotros la verdad desconocemos cuál es el estado de estos requerimientos que ha pedido la ‘U’ desde el año pasado y a comienzos de este año. Lo cierto, por ejemplo, es que el megaoperativo obedece a otra gerencia, acuérdense de que el megaoperativo está a cargo de la gerencia de supervisión y fiscalización de Indecopi, de esta señora abogada Ana Peña Cardoza, quien es la responsable del megaoperativo. Por lo tanto, el megaoperativo no ha sufrido ninguna variación y según nos comentaron, finalmente los abogados hacemos el seguimiento respectivo a todos los procesos, el megaoperativo debería dar luces a fines de este mes.

Respecto a los procedimientos que le competen netamente a la Comisión, en realidad desconocemos cuál es el estado. Si nos ceñimos estrictamente a los plazos procedimentales, la solicitud de créditos tiene más de 90 días calendarios, más de 60 días hábiles sin responder, lo propio con las impugnaciones, con lo cual el club Universitario de Deportes ya le exige formalmente al Indecopi que se pronuncie.

¿Cuál es la tesis que manejan respecto a estas renuncias que se dieron en Indecopi?

Raúl Leguía: Por mi parte es un tema que a todos nos ha sorprendido pero también había un tema de investigación en el Congreso y había un tema fiscal que lo está llevando la doctora Marita Barreto. Entonces de repente estos dos temas han tenido que influenciar en su decisión…podría ser.

Franco Velazco: El tema de la ‘U’ en realidad tiene muchas aristas, desde la participación de Gremco en la Junta de Acreedores, y eso lo hemos venido señalando abiertamente y no a escondidas. Dupuy ha sido miembro confirmado del presidente Humala durante el 2012-2014; en el 2013 es designado –mientras ejercía el cargo de asesor presidencial– miembro de la comisión; en 2018 formar parte de procesos concursales del Indecopi; el tema de Gremco y su vinculación con Levy y con todos los delitos que vienen siendo investigado actualmente, por el caso de Banco Nuevo Mundo, por el tema de lavado de activos, Gasoducto Sur Peruano.

Entonces hay una serie de indicios que ante la presión mediática y los reflectores que se han puesto encima del Indecopi, aparentemente estos señores se han visto contra la pared y en la necesidad de poner sus cargos a disposición y presentar sus renuncias, como corresponde. Y, bueno, felicitamos esa decisión porque de alguna manera garantiza a Universitario de Deportes una transparencia en lo que pueda venir de acuerdo a los temas que ya hemos señalado. Impugnación de Junta de Acreedores, revisión de solicitud de créditos y el megaoperativo en el cual nosotros en realidad hemos cifrado una luz de esperanza para poder aclarar el panorama legal e irregular que ha venido sucediendo en contra de la ‘U'.

Nos hemos comunicado con expertos en la materia y nos han dicho que esta situación de Universitario es un poco extraña, porque no siempre una empresa que está dentro de un proceso concursal tiene este tipo de disputas entre dos administraciones; Gremco tiene la mayoría de acreencias, según Indecopi, pero no tiene un representante ya que Carlos Moreno ha sido tachado, y Solución y Desarrollo no tiene la mayoría de acreencias (por Sunat), pero tiene poder registrado en Sunarp para poder efectuar todo tipo de trámite necesario en club como es la ‘U'. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a esto?

Franco Velazco: Sin perjuicio de lo que acabo de comentar, respecto a la participación o a la eventual colusión que habría entre Gremco y el Indecopi, no quiero señalar personas, sino voy a decir el Indecopi. Lo cierto es que la comisión de procesos concursales ha actuado de manera deficiente, demostrando una incapacidad legal absoluta, porque no puede ser posible que un órgano colegiado haga planchazos y formatos de otras resoluciones, haga copy-paste de resoluciones. La ‘U’ no es una fábrica que produce leche, Universitario de Deportes no es un estudio de abogados, Universitario no es una empresa que realiza eventos, es un club que tiene una competición deportiva que incluso se somete a legislación internacional FIFA, por lo cual el análisis ha debido ser discrecional respecto a otros casos.

Entonces, estos señores lo que han hecho es un planchazo de otras resoluciones, de memoria, seguramente para ahorrarse tiempo, capacidad, análisis, lo cual demuestra negligencia para emitir resoluciones que en realidad no han servido para nada y por el contrario han puesto a la ‘U’ en una crisis institucional como nunca antes en su historia y para rematar esta situación, que demuestra y acredita la incapacidad de esta comisión de procedimientos concursales, registros públicos le dijo clarito al Indecopi: ‘Indecopi, no entiendo tu resolución y como no entiendo tu resolución, por todas las incongruencias que tienes, se deja sin efecto el registro de Moreno’. Y por otro lado le dices que es administrador ordinario, cuando no existe este término en la ley concursal y le dices además que no puede disponer del patrimonio. Entonces, ¿quién es el responsable? Indecopi.

Raúl Leguía: Yo quiero agregar un tema…indicas que Indecopi dijo que nosotros hemos dejado acéfalos a la institución. La verdad es como si el árbitro dijera que el que cobró el penal fue el equipo. La verdad es risible porque lo que ha explicado Franco es clarísimo y acá no hay una disputa entre administraciones. Eso ténganlo claro, acá lo que hay en el fondo es un tema de ver si el crédito de Gremco es lo que corresponde o lo que no corresponde. El señor Moreno es un instrumento de Gremco, lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo.

Mañana en lugar de Moreno pueden poner a ‘Periquito los palotes’, a un Mamani o a un Quispe; el problema de nosotros no es Moreno, Moreno es un instrumento como te lo digo, entonces no hay disputa de administraciones; en el fondo lo que hay, y lo hemos planteado desde el 2015, es que Indecopi indebidamente ha considerado como crédito concursal un convenio. Indecopi inició este gran problema en Universitario y que lo viene perjudicando desde el momento que reconoció de esa manera, así que al señor Gagliuffi y al señor Dupuy entiendo que les quedó muy grande esta situación de llevar un proceso y de repente por ahí como indican las investigaciones hubo ‘lobby’ y ojalá eso se termine de confirmar.

Respecto al documento que enviaron el martes con relación a las sedes, para que el equipo pueda volver a entrenar, quisiéramos saber si ya hubo respuesta de la administración de Carlos Moreno (por lo pronto, estaría todo listo para que trabajen en el club Árabe Palestino)…

Raúl Leguía: Este comunicado es a raíz de una serie de situaciones que se están viendo. En el mes de febrero nosotros enviamos cartas notariales a este señor Moreno, a cuatro direcciones que él había puesto y en esas cuatro direcciones no ha sido ubicado. Ya luego vino el tema de la pandemia y no nos ha quedado otra cosa que comunicar esta situación al presidente de la Junta de Acreedores (Gremco) para evitar precisamente estas ‘cositas’ que quiere hacer Gremco respecto a los entrenamientos. Hay un seudo-gerente deportivo, que no sé quién lo contrató, porque el señor Moreno, ya lo ha dicho Franco, no tiene potestad para contratar ni despedir a nadie. Universitario tiene las mejores instalaciones de América del sur. Campo Mar está habilitado, lo hemos preparado, se ha desinfectado, el campo está en óptimas condiciones, salvo que estos señores quieran gastar algo que no les corresponde. Ese es el tema, así que las puertas están abiertas.

Franco Velazco: Siguiendo el hilo conductor de esta problemática de la ‘U', este vacío legal que ha generado Indecopi tiene que ser llenado de alguna u otra manera con un consenso entre las partes. Si bien es cierto estamos impugnando la Junta de Acreedores y todos lo que ustedes ya conocen, digamos que el escenario y la foto de hoy –por esta situación que ha generado Indecopi– lo señalan a ellos como presidente de la Junta de Acreedores. Okey, entonces hasta que no se resuelva las impugnaciones de acuerdo a ley, vamos a ser de cuenta que estos señores son los presidentes de la Junta, pero esta situación no puede perjudicar a Universitario de Deportes.

Y esta es la razón por la que se decidió facilitar la posibilidad de que el primer equipo pueda entrenar en su casa, en sus sedes, porque Universitario de Deportes está por encima de cualquier lío legal, de cualquier institución pública como el Indecopi, incluso por encima de cualquier administración. Estamos de alguna manera obedeciendo el sancochado que ha dejado Indecopi, entonces Carlos Moreno debería hacer lo propio. Porque si ya no tiene la representación legal, debería decir…‘bueno, busquemos el punto de equilibrio'. Lamentablemente no hemos tenido respuesta.

Al no tener los fondos del club, ¿cómo están haciendo para hacer los arreglos en las instituciones o están recibiendo algún tipo de apoyo de alguna empresa externa a la institución?

Raúl Leguía: En el tema económico está visto que la actuación de Coril (fideicomiso) ha sido nefasta con Universitario de Deportes. Lo que Coril ha hecho –a través de Martinot, que es asesor de Moreno–, es negarnos los fondos que hemos generado, con más de 6 millones de soles, que está confirmado debidamente en Indecopi cómo se ha generado este monto. Sin esa caja, por ejemplo, ha sido difícil pagar los sueldos de los trabajadores del mes de febrero en adelante; segundo, está el tema de licencias de la Federación Peruana de Fútbol (PFP), por eso vino esta famosa llamada de atención. Luego lo que hemos hecho nosotros es básicamente con recursos propios, porque un tema de fumigación no te genera mucha plata y agradecemos a la gente de seguridad de las sedes e inclusive vino la gente de la barra para hacer (fumigaciones) en el Monumental y en el ‘Lolo’.

¿Siente que el apoyo del hincha es importante en este tema? Se lo comento porque en la entrevista a Carlos Moreno le dejé saber que es una persona que no cuenta con ese respaldo por diversas acciones que haya tomado o no dentro de su gestión…

Raúl Leguía: Esto es muy real porque nosotros desde el 2015 venimos trabajando con los socios, porque se les había cerrado las puertas. Y entonces empezamos a realizar acciones para que aumente el número de socios y esto pueda ayudar al club. De 100 personas que había, logramos captar cerca de 300 personas. Igual sucedió ahora, entonces nosotros trabajamos bastante con los socios del club. Porque al final el socio y el hincha son los que sostienen al club en todo lo que significa partidos de fútbol. Entonces ese acercamiento no solo lo hace Universitario, sino todos los equipos del mundo.

El último viernes, a través de un comunicado, Universitario informó la desvinculación de Gregorio Pérez. FOTOS: VIOLETA AYASTA / GEC

Ustedes señalaban que el señor Moreno al no tener representación legal no podía despedir a ninguna persona. Entonces voy al tema de Gregorio Pérez: ¿él sigue siendo entrenador de Universitario?

Franco Velazco: Desde el punto de vista legal, no tener la representación del club le impide a Moreno tomar acciones de acuerdo y manejar aspectos relacionados a temas laborales. La norma es clarísima, el Indecopi también en realidad, con esta presunta complicidad, cuando se pronuncia lo hace respecto a una resolución, pero obvia una directiva que ellos elaboraron, que es la directiva 004-2003, en la cual señala los pasos para darle validez a las actas de la Junta de Acreedores. Y en el artículo 6 de esa directiva, señala claramente que para que el acta de la Junta tenga valor absoluto frente a terceros, tiene que inscribirse en Registros Públicos. Desde el punto de vista legal, está clarísimo que Carlos Moreno, desde un inicio, no ha debido iniciar proceso de despido en contra de los trabajadores, aplicar reducciones de sueldo, suspensión perfecta…

Raúl Leguía: Discúlpame, Franco. Esa suspensión perfecta que fue rechazada en Sunafil. Él salió con bombos y platillos en un canal diciendo que se acogían a la suspensión perfecta, la cual la rechazaron.

Franco Velazco: A eso quería llegar. Frente a terceros exige la inscripción en Registros Públicos. No es cierto, yo he escuchado en diferentes medios, que la sola acta de la Junta de Acreedores faculta al administrador para poder tomar sucesiones sucesivas en adelante. Si se escribe, los actos inscritos quedan perfeccionados. En el caso de Moreno, por responsabilidad de Indecopi, ya no tiene ese horizonte. Entonces ninguna autoridad ni empresa privada debería, bajo asesorías legales, tomar algún acuerdo con Carlos Moreno.

Pero yendo a la pregunta, esta resolución de contrato, digo entre comillas resolución porque al profesor lo indujeron a error, el profesor es una persona mayor que la estuvieron bombardeando con información falsa respecto a lo que se requería acá en el Perú según la norma laboral y el profesor, obviamente, ante esa información falsa tuvo que suscribir una resolución de contrato que hoy no tiene valor legal, por lo cual si nosotros recuperamos la administración una vez que se resuelva estos temas de Indecopi, sin duda alguna vamos a tener que retomar una comunicación legal, formal y obviamente deportiva para que el profesor pueda nuevamente pueda retornar y hacer cumplir el contrato como corresponde.

Señor Velazco, yo tengo dos consultas. La primera es si el profesor Gregorio Pérez fue cesado del cargo o es si él fue inducido a renunciar. Y la segunda es: con el ejemplo de las chicas del fútbol femenino, que han sido despedidas durante la gestión de Carlos Moreno, ¿qué consecuencias legales le podrían traer a la institución si es que una de ellas decide tomar cartas en el asunto e irse contra el club por haber sido despedida durante una gestión que no tenía el visto bueno de Sunarp?

Franco Velazco: A ver, respecto a la primera pregunta, desconocemos el documento que se ha suscrito, no sabemos si el profesor presentó una carta de renuncia, creo que a priori no lo es, hemos escuchado a estos señores hablar de una rescisión, que incluso tampoco es el término legal. En realidad es una resolución, no es una rescisión, entonces no sabemos qué tipo de documento estos señores en su ignorancia legal han suscrito, desconocemos. Lo cierto es que en el derecho existe la figura del dolo y del encubrimiento para procurar un beneficio. Quiere decir que yo engaño a la otra parte, respecto de información falsa, documentos falsos y lo induzco a error para tomar una decisión, eso se llama de alguna manera, para que lo entiendan los hinchas: alterar la voluntad real que tenía la otra parte, a través de mentiras.

Raúl Leguía: Discúlpame Franco que te corte. Acaba de salir un comunicado de Indecopi, como siempre lavándose las manos y tirándole los temas a los acreedores. Entonces, los acreedores actúan de acuerdo a una normativa legal, ¿no cierto?, y ahí indican que se pasó, por ejemplo, de régimen especial a régimen general y, ¿por qué se pasó del régimen especial a general? Porque Gremco no aprobó el plan de reestructuración presentado por Bravo de Rueda. Eso hay que tenerlo bien claro, es el momento en que salía Bravo de Rueda, ¿por qué lo sacaron a Bravo de Rueda? Bravo de Rueda se había desistido de unos procesos importantes en contra de Universitario. Y bueno, lo que hace Indecopi, obviamente, aquí –que ha sido el gran responsable que Gremco esté en la Junta de Acreedores– se lave las manos y diga: ah, es el tema de los acreedores. Los acreedores se están peleando y por culpa de los acreedores está pasando todo esto. Ya no son los administradores, son los acreedores. Curioso, ¿no? Ustedes lean el último comunicado, es curiosísimo.

Franco Velazco: En realidad, según lo que dice Raúl, ya pues esto sería una raya más al tigre. Es una irresponsabilidad total. Es más, hay una Junta de Acreedores en la cual no asiste… a ver, siguiendo el argumento de Indecopi, de acuerdo al comunicado, acuérdate (Raúl) que hay una Junta de Acreedores en la cual Gremco no va, y la junta de acreedores al noventa y tantos votó por la suspensión de la junta del 14 de febrero. O sea, los acreedores dijeron no queremos junta el 14 de febrero, y cuando le dijimos a Indecopi: ‘oye, los acreedores han decidido esto’, Indecopi dijo que no. O sea, lo anuló. Total, a Indecopi hay que preguntarle: ¿mandan los acreedores?, ¿manda Moreno?, ¿manda Gremco?, ¿a quién quiere Indecopi que mande en la ‘U'? Hay que preguntarle eso mejor a Indecopi: oye, ¿quién quieres que mande en la ‘U'? Porque si es verdad lo que tú me estás diciendo, yo no he leído el comunicado, me viene a la memoria ese supuesto, si los acreedores son los que tienen que tomar la decisión, ¿por qué no aceptaron la junta del mes de enero cuando se decidió con noventa y tantos por ciento de acuerdo que se suspenda la junta del 14 de febrero? Lo que hizo Gremco, fue mandarle una comunicación a Indecopi, diciéndole que ese acuerdo no era válido. Indecopi se lo aceptó. Y ahora Indecopi sale diciendo que los acreedores toman el control, en verdad, yo no entiendo nada.

¿Tienen algún tipo de honorarios? ¿van a recibir algo a futuro por este tiempo que están laborando para el club o no hay ningún reconocimiento acerca de esto?

Raúl Leguía: Tema económico, te digo, a la fecha, por toda esta situación nosotros no hemos cobrado. Lo más importante son los empleados que están siguiendo laborando en seguridad, en mantenimiento, en algunos sitios y no se les ha pagado nada. Y nosotros, ahora no hemos entregado los locales como tiene que ser. En ese momento, ya es un tema laboral que los trabajadores actuarán como indiquen para hacer respetar sus temas laborales.

Y esto le va a generar una consecuencia grave a la institución, ¿no? Porque, de hecho, si es que ustedes en adelante vuelven a tomar la administración de Universitario ya van a tener una deuda con ellos que van a tener que cumplir…

Raúl Leguía: Sí, por supuesto. El otro día en una entrevista me decían: ustedes saben algo de lo que han dejado en Coril, nosotros le decimos: les hemos entregado una carta dándole 48 horas, diciéndole que el señor Moreno no es el que tiene representatividad ante terceros y queremos saber de la plata que hemos gestionado nosotros, queremos saber qué han hecho con este dinero. No vaya a ser que pase lo que pasó en el ejercicio 2017-2019, que empezaron a sacar dinero a Gremco y lo primero que hicieron mira, fíjate, qué curioso y lo lanzó en redes Franco: le pagaron 9.500 dólares al señor Martinot, al director de Coril. ¿Por qué le pagaron 9.500 dólares? Ellos pensaban que esto iba a quedar desapercibido, pero no quedó desapercibido porque obviamente la clave SOL la tenemos nosotros y pudimos ver este tipo de gastos. Y después de eso, ya no han hecho gastos salvo lo de Moreno que se pagó dos recibos increíblemente, para eso entra pues el señor, luego de eso no ha hecho más. Entonces queda un interrogante bien grande de saber qué han hecho con esos 6 millones de soles.

Las últimas dos de mi parte para usted señor Velazco, ¿qué consecuencias económicas y legales puede tener Universitario a futuro a raíz de estas decisiones que viene tomando el señor Moreno? Y También quería consultarle acerca del fútbol femenino que no me terminó de responder…

Franco Velazco: A ver, vamos con la pregunta más antigua: la del fútbol femenino. Evidentemente, en ese orden de ideas que hemos venido sustentando nosotros, esa falta de representación legal generaría que esos actos y esas decisiones adoptadas por Moreno no tendrían valor. Ahora, dentro de la generación de una controversia legal, siempre existen los mecanismos alternativos de solución de conflictos: una conciliación, las vías del trato directo. Lo que se buscaría, si es que se normaliza la situación, no solamente es buscar por todos los medios de traer al profesor Pérez y al comando técnico, sino también sentarse a negociar, a conversar la situación legal, laboral, contractual de los trabajadores de la ‘U', y cuando digo trabajadores me estoy refiriendo a fútbol femenino, profesores, trabajadores e incluso primer equipo.

Lamentablemente, esa gestión que te estoy señalando, que es el ‘abecé’ de cualquier abogado, que lo enseñan en los primeros ciclos de Derecho, parece que el señor Moreno estaba de vacaciones o no fue a la universidad, porque eso no lo aplicó para la ‘U’ y por el contrario, pateó tableros y ha generado una situación de incertidumbre que, como dices tú, de no negociarlas, podría generar sanciones económicas a priori con Sunafil, que es la autoridad administrativa que vigila, supervisa y sanciona los temas laborales con procesos judiciales a futuro, que es lo que nosotros queremos evitar. Tenemos que gestionarla, sí, esperemos gestionarla, también, esperemos llegar a consensos y acuerdos, es la intención, pero hoy la ‘U’ está sentado no solamente en un banco de oro, que son sus activos inmobiliarios y la marca como tal, sino también está sentado en un polvorín, ese polvorín son barriles de pólvora que Moreno y compañía han estado socavando y metiendo debajo de la ‘U', esperando como dice Raúl, en algún momento, simplemente tirar el fósforo para que termine dinamitada, despedazada y, obviamente, liquidando, cogiendo las cosas que tiene la ‘U', como si fuese un botín para un grupo de delincuentes o ladrones.

Franco, yo quería preguntarte por estas imágenes que tú mostraste en tus redes sobre el ‘chat avengers’. Cuéntanos un poco qué se ha podido conseguir de estos celulares lacrados de este ingreso fortuito que la administración de Carlos Moreno quería hacer en el Monumental hace unos meses.

Franco Velazco: A ver, son dos tipos digamos de incautación. En primer lugar están los celulares que, por si acaso no son celulares personales, son celulares del club, eran celulares que se habían consignado al trabajador de turno y esos celulares el trabajador no tenía por qué llevárselos a su casa cuando ya se estaba retirando de sus funciones. Me estoy refiriendo al momento de la transición el 16 de setiembre del año pasado. Esos celulares, obviamente quedaron en custodia, porque son celulares, repito bajo la administración de la ‘U', no son propiedad de trabajador o el extrabajador, y lo que se encontró ahí fue una serie de conversaciones denominada el ‘chat de los avengers’, donde la componen Carlos Moreno y otros funcionarios, Óscar Carbonell, y otros funcionarios de la anterior gestión de Moreno. Y ahí hemos encontrado estas coordinaciones malintencionadas, dolosas que evidencian acciones irregulares para generarle un perjuicio a la ‘U’ y también la injerencia probatoria, acreditada de forma fehaciente de Gremco a través de José Gamarra. Es más, justamente, como estamos en un periodo de tregua a raíz del comunicado del día de ayer en que estamos esperando viabilizar una alternativa deportiva, yo me he reservado el derecho de seguir publicando no solamente estos chats, donde aparecen permisos a José Gamarra. Hay correos electrónicos, donde un señor Julio Cavero, no sé qué participación ha tenido, no sé cuál ha sido su oficio/beneficio en la ‘U', pero pregunta cuál va a ser el ‘billetón’ que se va a levantar la administración por el tema de la venta de los activos de la ‘U', lo dice en un correo electrónico, y Berenson le responde, en lugar de decirle qué estás hablando: este es un tema delicado, mejor hablarlo en persona. O sea, en verdad, me parece pues ya terrible lo que venía ocurriendo en la ‘U'.

Y respecto a los otros celulares, tiene que ver con los celulares que incautó la policía por orden de la fiscal. Esos son los celulares de la toma del Monumental y esos sí son los celulares personales de los abogados de Moreno, Carlos Pachas y Jaime Ñique y Óscar Carbonell y de todos los detenidos, que están lacrados en la fiscalía. Estamos esperando, porque acuérdate que los eventos en el Monumental ocurrieron el 5 de marzo y, obviamente, ya pues diez días después vino el tema de la cuarentena y el proceso se encuentra de alguna manera detenido.

¿Hay algún tipo de autocrítica señor Leguía en su gestión? No solamente de la última, sino también desde ya hace algunos años

Raúl Leguía: Sí, mira, el que hace se equivoca. Los que no hacen, nunca se equivocan. Sí, de repente nos hemos equivocado en temas deportivos y son cosas que no solamente nos suceden a nosotros, hay casos de equipos grandes que las contrataciones no fueron como uno esperaba.

Franco Velazco: La autocrítica de Raúl tiene que ser que no me había contratado (risas).

Leyenda:

-Ivo Gagliuffi (expresidente de Indecopi)

-Jaime Dupuy (expresidente de la comisión de procesos concursales)

-Pablo Delgado (exmiembro de la comisión de procesos concursales)

-Jacques Levy (presidente de Gremco)