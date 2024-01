Universitario de Deportes sigue trabajando arduamente en Campo Mar, con miras a su próximo encuentro frente a Carlos A. Mannucci, en el arranque del Apertura de la Liga 1 (será este domingo 28 en el estadio Mansiche de Trujillo, desde las 5 pm.). Por supuesto, el objetivo para este compromiso es sacar los primeros tres puntos del torneo y mantenerse así a lo largo de la temporada, pues el bicampeonato es el objetivo final para este año, más aún, en el centenario del club. Sin embargo, el llegar a este 2024 con el título bajo el brazo es, sin duda, un sueño y también una responsabilidad, algo que lo tiene claro Raúl Ruidíaz.

El delantero del Seattle Sounders es consciente del trabajo que hubo detrás para que se logre el título nacional, por lo que no dudó en enviarle un mensaje especial a su colega en la Selección Peruana y excompañero en Universitario, Edison Flores. “Quiero agradecerte por la 27. Fue espectacular e increíble. Regresaste de México y aportaste muchísimo. Como hincha, te voy a agradecer siempre”, le dijo.

Dicho mensaje fue grabado para el ‘Orejas’, quien fue invitado en el programa ‘Desmarcados’ en YouTube. Cabe señalar que ambos compartieron en Universitario en las temporadas 2014, 2015 y 2016, además, también estuvieron en más de una convocatoria a la Selección Peruana.

No obstante, lo que más tienen en común es su amor por la camiseta merengue, prueba de ello fueron las palabras que tuvo respecto a las motivaciones que lo llevaron a volver a Ate: “Yo quería estar en Universitario. A pesar de no querer cargar la mochila de no campeonar en 10 años, yo tenía la espina de que sí se podía con lo que había. La ‘U’ no me necesitaba, YO necesitaba volver a sentir esa pasión”.

Pero a su retorno también tuvo la oportunidad de vivir el fútbol en una etapa más madura y tener la chance de conocer a las nuevas promesas del club. Uno de ellos fue Piero Quispe, quien se convirtió en el mejor jugador del torneo local en la temporada anterior y que se ganó el cariño de hinchas merengues con cada actuación que sumó.

Respecto a Piero, que ahora milita en Pumas UNAM, Flores dio a conocer pasajes de cómo eran las concentraciones junto a la joven promesa. “Quispe era el jugador de Andy Polo. Ellos concentraban juntos. Él le exigía al máximo. Andy le decía algo y él se levantaba. Yo era el tío y Andy fue el papá, el que le llamaba la atención”, narró el atacante.

Pero así como contó anécdotas del equipo, no vaciló en admitir que el grupo que se ha formado ahora da para más, por lo que tienen claro qué quieren conseguir para este 2024, el año de su centenario, y donde deberán también dar un buen papel en la Copa Libertadores.

“El 2023 ya pasó y ahora pienso en este año, que será mucho más difícil de lo que fue. El hincha se queda con lo que pasó, pero nosotros como jugadores tenemos objetivos. Las medallas se oxidan. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que pasó”, concluyó el ‘Orejas’.





