No solo marca y distribuye el esférico. También tiene la virtud de colaborar con algún festejo (marcó en el triunfo sobre Alianza Atlético, en el Monumental). Sin duda, el chileno Rodrigo Ureña es clave en la mitad de cancha de Universitario de Deportes. Por ello, más allá de la reciente victoria sobre la Academia Cantolao (4-1) -por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson- y que este martes tendrán un duelo clave frente a Corinthians (por los play offs de la Copa Sudamericana), el volante habló de su futuro: confirmó que existen conversaciones con la directiva merengue respecto a su renovación. Es decir, el objetivo en Ate es tenerlo para el centenario.

“Me siento muy agradecido con mis compañeros, muy cómodo en el equipo. Sobre todo me siento respetado por el club, que es lo más importante”, comentó Ureña en primera instancia. “El tema de la renovación con la ‘U’, va muy bien. Estamos hablando; me siento muy cómodo, querido y respetado”, sostuvo en L1Radio de la Liga 1.

“La disposición está por mi parte y la de ellos. Tengo la mayor de tranquilidad. No tengo apuro. Dejar en claro que quiero lo mejor para Universitario y mi futuro”, apuntó el chileno, de 30 años de edad, con pasado en clubes como América de Cali, Tolima, Cobresal, entre otros.

Sobre la goleada de Universitario ante el ‘Delfín’, el chileno destacó: “Siento que hemos hecho partidos muy buenos y el día de hoy (viernes) no fue la excepción, contra un gran rival con jugadores muy jóvenes. Hicimos los goles en el momento justo”. Con este resultado, Universitario de Deportes sumó siete puntos en las tres primeras jornadas del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023.

Universitario vs. Corinthians por Copa Sudamericana

El próximo reto de Universitario de Deportes es ante Corinthians, en el Neo Quimica Arena (Sao Paulo), por el partido de ida de los Play offs de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro está programado para jugarse el martes 11 de julio desde las 7:30 p.m. (horario en Perú).

Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras ganar sus últimos tres partidos: ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Alianza Atlético y Cantolao. Además, no pierden un encuentro desde el pasado 11 de junio, cuando cayeron por 1-0 con Sport Huancayo, por la fecha 19 del Torneo Apertura 2023.





