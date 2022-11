La llegada de Rodrigo Ureña a Universitario sorprendió a cierto sector de la prensa colombiana y chilena, ya que el futbolista había completado una gran temporada en Deportes Tolima, por lo que todo indicaba que iba a quedarse en ese país. Sin embargo, en medio de las negociaciones por su renovación, apareció la oferta de la ‘U’, escuadra que tuvo algunos puntos importantes que sedujeron al futbolista extranjero.

“Me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos. Universitario reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y un estadio propio”, declaró el mediocampista chileno en diálogo con ADN de Chile.

Rodrigo Ureña también analizó lo que fue su paso por el futbol norteño, respaldando la contratación de Universitario, escuadra que también se fijó en todo lo logrado por el volante, en los últimos años, y la continuidad que tuvo sobre el campo de juego.

“Estos tres años fueron buenísimos para mi carrera. Jugué tres Copa Libertadores seguidas y en el último año clasifiqué a octavos de final. Quedé campeón con ambos equipos. Dejé bien parado al fútbol chileno, al profesionalismo y por cómo nos desenvolvemos fuera de la cancha”, acotó el futbolista.

Universitario lleva diez años sin poder alzar un trofeo, convirtiéndose en el principal reto de Rodrigo Ureña, quien ya sabe lo que es ser el mejor de un campeonato y espera repetir el plato con los merengues en la presente edición de la Liga 1.

“Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”, finalizó el volante merengue.





